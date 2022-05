Sanremo, Isaia: “Sui rifiuti siamo il fanalino di coda della provincia”. Tonegutti: “Non è vero, dati in linea con altre realtà”

Il sistema di raccolta dei rifiuti e le condizioni igienico sanitarie legate all’abbandono di sacchetti per strada, sono stati al centro di due discussioni che hanno aperto il consiglio comunale di Sanremo. “Siamo all’inizio della stagione estiva e abbiamo una situazione igienico sanitaria precaria – ha esordito Andrea Artioli di Liguria Popolare – Anticipo che chiederemo una seduta monotematica relativa agli interventi sulle fogne. Registriamo un proliferare di gabbiano in città, con la spazzatura che è ancora abbandonata per strada. I gabbiani rompono questi sacchetti, riversando la spazzatura. La gente sarà anche incivile, ma bisogna fare un sistema di raccolta efficace. Un giorno ho visto un gabbiano volare con un ratto morto in bocca e ho creduto che fosse un nuovo sistema di smaltimento dell’organico organizzato da Amaie Energia”. “Ogni mese viene derattizzata tutta la città – ha risposto l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti - Per l’abbandono rifiuti sono attivi i servizi finalizzati alla deterrenza, con fototrappole e ispettori che provvedono con le sanzioni”.

A rilanciare la questione, con una seconda interpellanza, è stato il consigliere Stefano Isaia della Lega: “La città risulta trasandata e sporca – ha detto - La situazione che vediamo tutti i giorni parla di sacchetti abbandonati a terra che vengono presi d’assalto da topi e gabbiani. Bisogna diluire gli orari e lasciare ai cittadini lo spazio di conferimento nelle 24 ore. In tema di rifiuti siamo il fanalino di coda della provincia”. “Il valore raggiunto risulta comparabile con altre realtà simili - ha replicato l’assessore Tonegutti - Sanremo dalle tabelle non è un fanalino di coda”. “Il Comune deve trovare le risorse necessarie affinché questo schifo finisca” ha concluso sempre per la Lega Daniele Ventimiglia.

Nelle seguenti interpellanze, il consigliere di Fratelli d’Italia Luca Lombardi ha chiesto all’Amministrazione un intervento per le tasse extra che pagano le ditte ambulanti. “Qui si paga una specie di doppia tassa” ha spiegato. In fase di risposta l’assessore Mauro Menozzi ha fornito rassicurazioni: “Questa è una problematica che riguarda tutte le aree pubbliche – ha dichiarato - Stiamo predisponendo con l’assessore Rossano gli atti per intervenire, dove andremo a compensazione”.

Sempre Lombardi ha sottolineato lo stato degli asfalti presenti in via Borea in seguito ad alcuni lavori effettuati nella zona: “Problemi che però ci sono anche in altre zone – ha puntualizzato – Ci sono avvallamento pericolosi per chi transita sulle due ruote”. “Ogni intervento prevede che ci sia un ripristino dell’asfalto sull’intera carreggiata – ha precisato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – C’è quindi un costante rapporto tra gli uffici e gli esecutori delle opere. Serve però un periodo di stabilizzazione di alcuni mesi, in cui il terreno sottostante naturalmente scende creando questi problemi, che però sono temporanei perché subito dopo ci saranno nuovi lavori per un ripristino adeguato”.

Subito dopo il consigliere Daniele Ventimiglia ha portato l’attenzione sulla necessità di riqualificazione del cimitero della Foce. “C’è un forte degrado – ha detto il consigliere della Lega - Bisogna reperire fondi per un cimitero storico per la città. Con il PNRR ci sono stati per esempio Comuni che hanno chiesto investimenti su giardini monumentali e sui beni culturali”. “Nei mesi scorsi c’è stato un incontro con la Sovrintendenza perché è doveroso intervenire – ha risposto l’assessore Massimo Donzella – Per il cimitero della Foce ci dovrà essere una grande attenzione”.

Infine è stato approvato un ordine del giorno presentato da Andrea Artioli che prevede la possibilità di trasmettere le sedute del consiglio comunale, senza ulteriore impegno economico per le casse comunali, se ci fossero emittenti interessate a trasmetterle in differita inserendo interruzioni pubblicitarie. Il documento è stato approvato all’unanimità.