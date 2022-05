Sanremo: approvata la variante per l’area della Riviera Trasporti a San Martino

L’adozione della variante al Puc, che permetterà una modifica alle caratteristiche dell’area attualmente occupata dalla Riviera Trasporti nella zona di San Martino, è stata approvata dal consiglio comunale di Sanremo. Questa variante, già affrontata dall’assise comunale, è propedeutica per vendere l’area e consentire così nuovi fondi alla società, essenziali per la sua salvezza a fronte dei debiti accumulati negli anni.

“Questa pratica è già stata oggetto di dibattito sotto il profilo strettamente politico ed oggi esaminiamo gli aspetti urbanistici” ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, che ha poi illustrato l’iter della vicenda fino alla variante che ha introdotto nell’area in questione anche la possibilità di un insediamento di tipo alimentare o di abbigliamento. In sostanza nel progetto che potrà essere presentato in futuro da eventuali acquirenti, un privato dovrà, in cambio della possibilità di insediare una struttura commerciale, realizzare alcune opere per la città: una rotonda all’intersezione con via Lamarmora, impianti di illuminazione nel quartiere, il rifacimento dei marciapiedi in tutta l’area. “Il Comune di Sanremo ha quindi visto un interesse pubblico - ha specificato Donzella - la variante sarà comunque condizionata all’omologa del concordato”.

“Va bene ma non basta – è intervenuto Andrea Artioli di Liguria Popolare – per esempio ricordo che il quartiere di San Martino non ha lo svincolo di uscita dell’Aurelia Bis”. Artioli ha poi mostrato lo stato in cui si trova una porzione del liceo a Villa Magnolie (vedi fotografie in gallery): “Ci sono puntelli che reggono la soletta, senza questi la stessa non sarebbe a norma per rischio di crollo – ha detto - basterebbe una semplice scossa, in una zona sismica come la nostra, per provocare un crollo. A fronte dell’aiuto che diamo alla Provincia sulla questione RT, chiediamo che venga previsto impegno formale all’ultimazione entro il 2024 dei lavori nel plesso scolastico”.

“Intanto preciso che il Presidente della Provincia Claudio Scajola, che è in carica da cinque mesi, non può essere responsabile della situazione di Villa Magnolie che si trova cosi da diversi anni – è intervenuto Daniele Ventimiglia della Lega – In passato su questo stato non è stato detto niente neanche dal sindaco Alberto Biancheri, anche nel suo ruolo di consigliere provinciale. La Provincia non ha le ricchezze di una volta, ma sta già cercando fondi per intervenire”.

Il consigliere del Partito Democratico Giorgio Trucco ha sottolineato l’importanza dell’interesse pubblico in interventi come questo. “Spero che questa operazione possa essere di aiuto alla Riviera Trasporti - ha aggiunto - Qualora il progetto non andasse a buon fine, mi auguro che questa superficie possa tornare in gioco per l’intera città, senza quindi abbandonare l’idea originale del PUC che la identificava come area da destinarsi ad una scuola”.

“Auspico che altri Comuni, come Ventimiglia e Bordighera, entrino a far parte della società - ha detto Umberto Bellini – Affinché non ci sia una società che eroga servizi a tutta la provincia e poi non tutti si impegnano. Noi oggi facciamo un favore non alla Provincia come Ente, ma alla provincia come territorio. Per quel che riguarda lo stato di Villa Magnolie, in passato nessuno ha fatto nulla, oggi invece c’è l’interesse e l’impegno della Provincia ad attuare gli interventi necessari nonostante non ci siano più i fondi di una volta. Per quel che riguarda i puntelli mostrati nelle fotografie diffuse dal consigliere Artioli, preciso che non ci sono pericoli statici del solettone”.

“Noi siamo a favore della Riviera Trasporti, cosi come abbiamo dimostrato di esserlo in passato – è intervenuto Mario Robaldo – Questa sera è dura, perché scontenterà una parte della città, ma facciamo quello che dobbiamo fare. Siamo obbligati, anche perché se l’RT dovesse fallire noi dovremmo pagare il 13%, una cifra considerevole. Quello che non capisco è però come si possa salvare la società con questi passaggi, mentre per la Rivieracqua si debba ricorrere ad un privato”.

“Mi sembra più di essere sotto ricatto, piuttosto che essere liberi su quello che pensiamo – ha detto Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle – Io più che palare di opere, avrei voluto chiedere di chi fossero le responsabilità. Non per essere giustizialista, ma solo perché non si può andare avanti cosi”.

Marco Viale, di Sanremo al Centro, ha sottolineato l’importanza di subordinare la variante all’interesse pubblico e all’omologazione del concordato della Riviera Trasporti. “Anche io avrei auspicato la vendita dell’area senza prevedere la possibilità di una struttura alimentare o di abbigliamento – ha dichiarato Luca Lombardi di Fratelli d’Italia – ma oggettivamente era molto dura”.

“Io su questa pratica ho dormito male molte notti – è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri – Da parte mia non vivo questa pratica come un ricatto, altrimenti questa sera non sarei qui. Quando porto una pratica, se mi sentissi ricattato o usato, sarei il primo a non votarla. Se non approvassimo questo documento, ci sarebbe il fallimento della società. C’è stato quindi timore per il possibile grande esborso finanziario. Anche io trovo giusto che anche gli altri Comuni entrino, in maniera non timida ma congrua, all’interno della società. Per Villa Magnolia ho già parlato con il Presidente Claudio Scajola, così come per poter spostare il liceo musicale in quella sede”.

A sottolineare la necessità di avere un servizio migliore, è stato il Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. “Noi diamo quasi un milione di euro e il servizio cittadino non viene effettuato – ha detto – Inoltre quando si acquistano i mezzi nuovi, vanno da altre parti. Vi invito ad andare a vedere gli scuolabus, sono vergognosi. Noi invece la nostra parte la stiamo facendo e anche in maniera egregia”.

"Le famiglie dei dipendenti e il servizio pubblico per questa città sono necessari - ha detto Simone Baggioli di Forza Italia - Quindi il mio voto è favorevole e non mi nascondo dietro ad un'astensione".

La pratica della variante è stata approvata a maggioranza, mentre l’emendamento presentato da Artioli è stato bocciato. In molti della maggioranza, pur dichiarandosi d’accordo con lo spirito del documento, hanno votato in maniera negativa per il parere non favorevole espresso da parte degli uffici sotto il profilo tecnico. L'emendamento, per bypassare la questione formale del parere negativo degli uffici, è stato quindi tramutato in un ordine del giorno, che è stato approvato all'unanimità.