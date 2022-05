Sanremo: ok del consiglio comunale alle modifiche sull’imposta di soggiorno

Dopo la pratica sulla variante urbanistica per l’area della Riviera Trasporti, il consiglio comunale di Sanremo è proseguito con la trattazione della pratica sull’approvazione delle tariffe della Tari 2022. Ad illustrarla è stato l’assessore al bilancio Massimo Rossano: “Bisogna infatti tenere conto dell’applicazione di un aumento del 4,6% dell’Istat, che pesa per 700 mila euro, ed altri 800 mila euro legati al conferimento dei rifiuti fuori provincia - ha spiegato - Tutti i Comuni subiranno questo aumento. A Sanremo l’incremento totale dovrà quindi essere di 1 milione e 500 mila euro”. Durante la discussione è intervenuto anche Simone Baggioli di Forza Italia: “Non sarò complice di questo aumenti indiscriminato a danno dei cittadini” ha attaccato. Luca Lombardi di Fratelli d’Italia ha invece evidenziato incongruenze tra alcune dichiarazioni della maggioranza, relative alle modalità di conferimento di plastica ed indifferenziato (soprattutto in merito alla pulizia degli imballaggi), e quanto pubblicato sul sito dell’Amaie. “Non sapete neanche quello che scrivete”.

Il consigliere Andrea Artioli di Liguria Popolare ha invece criticato le tempistiche di convocazione ed inserimento della pratica tra gli ordini del giorno. “I dati sono arrivati solo ieri pomeriggio, la riunione della commissione è stata convocata all’ultimo per le 12 di oggi, quando il termine di presentazione degli emendamenti era alle 5:30 di questa mattina – ha dichiarato - Il sindaco ha infatti inviato oggi una lettera di scuse. Capite bene che cosi non funziona”.

La pratica è stata infine approvata a maggioranza, cosi come quella sulla variazione di bilancio con l’applicazione dell’avanzo vincolato 2021e la variazione del piano delle opere pubbliche.

L’assise comunale è proseguita con una modifica del regolamento dell’imposta di soggiorno riscossa dalle strutture ricettive. “Si è verificato che si debba recepire un dispositivo di Legge – ha spiegato l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – Inoltre, a fronte di discussioni con il tavolo del turismo, si prevedono modifiche sulla durata sui giorni oggetto dell’imposta di soggiorno e dell’età per l’esenzione”.

Sul tema è stato infatti approvato un emendamento presentato congiuntamente da Marco Viale e Andrea Artioli. In sostanza il limite massimo, che fino ad oggi era di cinque pernottamenti, è stato portato a 15 giorni. L’esenzione è stata poi abbassata da 14 a 12 anni.

Le ultime approvazioni hanno riguardato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e di un aggiornamento al PUC finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in immobile Rivolte.