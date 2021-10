Sanremo dà l’ultimo commosso saluto a Gian Piero Moretti, firma storica del giornalismo locale

È il giorno dell’ultimo saluto a Gian Piero Moretti, storico giornalista del Ponente, morto a 73 anni dopo una lunga lotta contro un male incurabile.

Se n’è andato tra l’affetto dei suoi cari e delle tante persone che gli hanno voluto bene. A Sanremo e in provincia tutti lo ricordano come giornalista d’altri tempi, innamorato della notizia e della professione che ha saputo rappresentare con onore nella sua lunga carriera dispensando insegnamenti preziosi anche alle future generazioni di giornalisti di zona.

Ex colleghi, autorità cittadine, rappresentanti del mondo della cultura e della politica sanremese e non solo. C’erano tutti oggi alla Concattedrale di San Siro per dargli l’ultimo saluto nella piena consapevolezza che il suo ricordo mai si spegnerà.