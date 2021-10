Scomparsa di Gian Piero Moretti, il cordoglio della Confartigianato Imperia

"La Confartigianato della provincia di Imperia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gian Piero Moretti, ricordandolo per la professionalità che lo ha sempre contraddistinto nello svolgere la professione di giornalista. Nella sua attività ha sempre dimostrato un forte legame per il territorio, che ha seguito raccontando ed approfondendo le vicissitudini che ne hanno caratterizzato la storia, il tutto sempre con correttezza ed uno stile inconfondibile.

Alla sua famiglia l’abbraccio e le condoglianze da parte di tutta la Confartigianato".