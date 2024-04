Sanremo: sgomento per la scomparsa di Patrizia, il ricordo di Carlo Olivari e degli amici

“Una settimana fa Patrizia ci ha lasciato dopo una breve malattia. Nelle ultime settimane molti pensieri mi sono venuti in mente. Innanzitutto una serata di 45 anni fa durante una cena tra amici quando Albi mi ha presentato una giovane ragazza dicendomi: ti presento ‘Sbirulino’, precisando subito che si trattava del soprannome che era stato assegnato a Patrizia in tribunale dove si recava ogni giorno per sbrigare le operazioni relative al suo nuovo lavoro presso lo studio legale”.

Sono le parole di Carlo Olivari, che ricorda l’amica Patrizia, recentemente scomparsa. “Ancora oggi, dopo tanti anni – prosegue - ho scoperto che molte sue amiche e colleghe si rivolgevano a lei chiamandola ‘Sbiru’. Ho continuato a vedere Patrizia negli anni successivi negli uffici postali dove si recava quotidianamente sempre per il suo lavoro. Infine negli ultimi anni abbiamo costituito con Pinuccia e la mamma Cesarina una famigliola con l'obiettivo di vivere serenamente. Purtroppo tutto questo si è interrotto con l'insorgere di questa maledetta malattia e Patrizia ci ha lasciati soli. Devo dire che ho letto negli occhi delle amiche, degli amici e di semplici conoscenti dapprima l'incredulità poi lo sgomento ed il dolore dopo aver appreso la notizia di quanto stava accadendo. In realtà Patrizia non ci ha lasciati soli, ma continuerà a vivere nei nostri cuori ogni istante della nostra vita. Ha contribuito ad alleviare il nostro senso di solitudine l'affetto di tutti i suoi parenti, di tutte le sue amiche ed amici che io e Pinuccia vogliamo ringraziare. Solo per citarne qualcuna. Ester, Fernanda, Albi, Silvia, Stefania, Caterina, Isabella, Sandra, Lella e moltissime altre”.

“Vogliamo ringraziare anche e soprattutto – termina Olivari - il condominio di via Zeffiro Massa 91, erroneamente definito condominio, in quanto lo posso definire tranquillamente una famiglia della quale sono onorato di esserne entrato a far parte ormai quattro anni fa. Quindi ringrazio ed abbraccio Maria Rosa, Salvatore, Anna, Stefania, Lina, Maria e Latifa. Infine voglio rivolgermi direttamente a Patrizia: sono certo che i tuoi ultimi pensieri sono stati per la tua mamma. Ora riposa in pace e, stanne certa, che alla tua adorata mamma Cesarina io e Pinuccia dedicheremo la stessa dedizione e lo stesso amore che tu le hai dedicato soprattutto in questi ultimi difficili anni”.