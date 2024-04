Sanremo: bollette 'impazzite' del gas, un altro lettore si accoda alle rimostranze

"Buongiorno Direttore,



dopo aver letto la lettera 'bollette impazzite del gas' ho ritenuto doveroso unirmi alla voce di protesta del nostro lettore e far presente che anche al sottoscritto glie è stata recapitata una bolletta sfacciatamente pompata e l’ironia del destino vuol sì che l’ente erogatore in questione sia nuovamente l’Enel. Non so come calcolino i metri cubi e che razza di stime facciano però mi è stata inviata una bolletta da 500 euro inventandosi di sana pianta un consumo di 280 metri cubi contro i 128 da me effettivamente consumati (e regolarmente a cadenza mensile effettuo l’auto lettura dal mio contatore). Non mi reputo un cittadino diligente ma se posso tengo anche due occhi sul portafoglio per limitare i consumi e cercare di fare un po’ di risparmio visto i tempi che corriamo passando l’intero inverno al freddo coprendomi il più possibile come gran parte degli italiani pertanto ogni mese provvedo all’auto lettura dal contatore ma sembra che meno consumi e più paghi. Purtroppo, e lo scrivo a malincuore, ho seri dubbi sulla buona fede del loro operato e nutro serie reticenze anche nei confronti degli operatori.



Gino B."