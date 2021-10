Scomparsa del giornalista Gian Piero Moretti, il ricordo e il cordoglio di Stefano Isaia

"Voglio ricordare con grande affetto il giornalista Gian Piero Moretti, importante firma di articoli su avvenimenti ed eventi che hanno scandito la vita di Sanremo e della provincia di Imperia per molti anni. Grande appassionato ed esperto di storia e cultura, mi affascinava per i particolari e fedeli ricostruzioni di penna soprattutto per le argomentazioni sulla seconda guerra mondiale. Mi unisco all'abbraccio degli amici alla famiglia. Addio al giornalista Gian Piero Moretti.

Moretti, nato a Torino e vissuto a Sanremo, appassionato di storia e cultura, è stato per anni caposervizio della redazione de La Stampa Sanremo-Imperia. Anche dopo la pensione Moretti ha continuato a scrivere, detenendo perfino il record di 47 Festival di Sanremo consecutivi seguiti come cronista. Il funerale si svolgerà martedì 19 ottobre alle ore 14.30 presso la Chiesa di San Siro, a Sanremo. Alla famiglia e ai colleghi, le più sentite condoglianze.



Stefano Isaia".