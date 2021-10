Sanremo: lutto nel giornalismo locale, è morto Gian Piero Moretti. Se ne va una firma storica del territorio

È un giorno triste per il giornalismo della provincia di Imperia. È morto questa mattina Gian Piero Moretti, 73 anni, firma storica della zona, per anni capo servizio de La Stampa edizione di Sanremo e Imperia.

La sua penna ha accompagnato gli anni d'oro della nostra zona, il suo nome è stato per molti garanzia di serietà e professionalità.

Da sempre appassionato di giornalismo, storia e cultura, ha raccontato momenti iconici della nostra provincia sulle pagine de La Stampa, aggredendo la notizia come solo lui sapeva fare. Poi, a dimostrazione della sua straordinaria duttilità, svestiti i panni del giornalista 'tradizionale', ha abbracciato il progetto web PuntoSanremo contribuendo alla crescita di molti giovani giornalisti locali tra i quali anche chi ora lo sta ricordando su queste pagine non senza una malcelata emozione.

Gian Piero Moretti resterà per sempre un'istituzione del giornalismo locale per passione, dedizione e amore sconfinato per la professione fino agli ultimi anni di lavoro con le future generazioni.

“È stato l'ultimo giornalista con gli attributi in questa provincia”, così lo ricorda il collega e amico di una vita Roberto Berio con la voce ancora rotta dal pianto. Insieme a lui Moretti ha dato vita alla sua ultima avventura professionale, cambiando radicalmente settore: si era reinventato ristoratore aprendo il 'Glam'.

I funerali si terranno martedì alle 15.30 nella Concattedrale di San Siro.

Alla sua famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e amato vanno le sincere condoglianze da parte della redazione di SanremoNews.