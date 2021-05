Sanremo: il consiglio comunale approva rendiconto e bilancio di previsione 21/23, Biancheri: “L'ente deve lasciare delle opportunità per chi verrà dopo”

Il consiglio comunale di questa sera è chiamato alla discussione e all’approvazione di due documenti cardine per il presente e il futuro dell’amministrazione Biancheri-bis.

L’assise voterà il rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 e il bilancio di previsione 2021/2023. Due pratiche non certo semplici in un periodo storico complesso per le casse pubbliche, specie in una città che vive di turismo.

Le due pratiche, come già accaduto nelle sedute delle commissioni, sono state esposte dall’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, che ha sottolineato il momento di grande difficoltà per via della pesante riduzione delle entrate (leggi la notizia cliccando QUI). L’assessore Rossano ha anche illustrato la questione legata al disavanzo ‘tecnico’ che le casse del Comune si stanno portando dietro dall’anno scorso (leggi la notizia cliccando QUI).

“Oggi portiamo un bilancio in equilibrio che però già da domani potrebbe essere oggetto di rettifica - ha commentato l’assessore Rossano - quindi fino al 30 di novembre approveremo variazioni che daranno l’idea dell’intervento del Comune di Sanremo sul territorio”. Al momento, infatti, mancano certezze sui ristori che spetteranno al Comune. Certezze che potrebbero trovare compimento nei prossimi giorni quando dal Governo arriverà l’ufficialità sulla cifra che spetta a Palazzo Bellevue. “Oggi l’amministrazione ha voluto fortemente evitare un aumento della tassazione - ha concluso Rossano - questo bilancio è stato costruito con tariffe che sono le medesime del precedente e del 2019, manteniamo inalterata la pressione fiscale sui cittadini e il sindaco si è anche impegnato nei confronti del tessuto commerciale, che ha subìto una chiusura repentina durante il Festival, per elargire il contributo di 300 mila euro”.

“Questa seconda amministrazione ha appena compito 24 mesi, 15 dei quali passati in questa situazione di pandemia, iniziamo a vedere la luce ma la situazione finanziaria dell'Ente è molto complessa e ci aspettano anni difficili, mai come in questo momento c'è bisogno di programmazione - ha commentato il sindaco Alberto Biancheri - aumentare le imposte in questo periodo così difficile sarebbe stato un qualcosa che nessuno di noi avrebbe accettato ed è quello che abbiamo fatto. Per il contributo di 300 mila euro avevamo fatto una promessa insieme alla Regione e l'abbiamo voluta coprire come Comune di Sanremo. In questo momento ci siamo trovati con Casa Serena e Casinò che hanno gravato, ma stiamo votando questa sera non solo il bilancio ma il prossimo triennio, quello che sarà il nostro mandato per i prossimi due anni e mezzo, le nostre scelte. Ognuno di noi, con le sue motivazioni, non deve smettere di sognare e avere l'ambizione di portare a casa il proprio sogno anche con un Ente in difficoltà come in questo momento. E, per fare questo, servirà il contributo dei finanziamenti anche privati sempre nell'interesse pubblico e credo che questa sera fa parte del triennale e abbiamo delineato quali saranno le nostre opere per i prossimi tre anni. Stiamo chiudendo opere importanti che arrivano dall'amministrazione precedente tra le quali il Palazzetto dello Sport, una pratica che sembrava un sogno nel cassetto mentre nelle prossime settimane vedremo partire il cantiere. I 10 milioni di euro della rigenerazione che vanno nell'edilizia scolastica vedranno un investimento da 6,5 milioni di euro in valle Armea per lo spostamento delle scuole, ed è importanti perché questo Ente deve lasciare della sostanza per chi verrà dopo perché amministrare vuol dire creare ma anche lasciare opportunità per chi verrà dopo. Con lo spostamento del 'Colombo' in valle Armea si libererà l'istituto 'Colombo' e l'amministrazione che verrà potrà investire. Abbiamo anche i progetti per la filovia e per il centro storico, parliamo anche di progetti per i pannelli fotovoltaici e per lo spostamento della sede della Polizia Municipale alla nuova stazione. Vogliamo informatizzare tutti i parcheggi a raso, per avere il pieno controllo dei parcheggi e in questo ci appoggeremo a Municipia con l'appoggio di Amaie Energia”.

“È importante che a breve ci sia il trasferimento dell'Orchestra Sinfonica al Palafiori - ha poi aggiunto Biancheri in merito alle società partecipate - Amaie sta attraversando un periodo difficile, dobbiamo trovare una soluzione per il ramo elettrico e credo che serva una discorso serio sul fatto che Amaie venga integrata in Amaie Energia, ci stiamo lavorando prima di andare a fare una gara per trovare un privato. Su Riveracqua è importante il discorso delle condotte fognarie, qualora ci saranno delle risorse disponibili dalla vendita di Casa Serena le dedicheremo in parte ai lavori e dico 'in parte' perché dobbiamo vedere come andrà il bilancio”.

“Dobbiamo tornare a essere quella locomotiva, quel motore turistico che Sanremo sa dare, in questi 15 mesi abbiamo visto quanto mancano le manifestazioni mentre prima forse era tutto scontato, siamo fortunati a vivere in questo territorio” ha concluso il sindaco Biancheri.

Il consigliere Simone Baggioli (FI) ha incentrato il proprio intervento sulla situazione del Casinò e sulle problematiche legate ai continui guasti delle condotte fognarie e alle dirette conseguenze sull'immagine turistica della città. Forza Italia ha anche presentato un ordine del giorno con il quale il partito chiede di “essere vicini all'ambiente e dare un vantaggio a chi inquina il meno possibile” (l'odg è stato poi ritirato al termine della discussione e sarà affrontato in commissione).

Lorenzo Marcucci (Sanremo al Centro) ha invece portato un raffronto con i Comuni limitrofi che hanno aumentato alcune imposte e le tariffe dei parcheggi, citando come esempio anche l'erogazione del contributo da 300 mila euro per le attività che hanno patito danni economici nella settimana del Festival. Da Marcucci anche una richiesta di attenzione alle politiche giovanili e ai servizi per le nuove generazioni.

Per Daniele Ventimiglia (Lega) focus sulla situazione dell'ufficio Urbanistica con un drastico calo degli oneri di urbanizzazione sintomo di una crisi delle locali imprese. Ventimiglia ha quindi chiesto all'assessore Rossano un intervento riguardo al calo degli oneri. Ventimiglia ha chiesto anche che dalle maglie del bilancio siano trovati fondi per il turismo, con riferimento anche al nostro servizio sulle condizioni del sottopasso dell'Imperatrice. Riferimento anche alla condizione delle fogne e alla rottura dei tubi che hanno provocato lo sversamento dei liquami nei torrenti e, di conseguenza, in mare. Su Casa Serena, invece, Ventimiglia ha ribadito la propria perplessità per la formula del 'rent to buy'.

Il consigliere Andrea Artioli (Liguria Popolare) si è complimentato con il sindaco Biancheri e con la dirigente Barillà, puntando però il dito contro l'assessore Rossano per l'esposizione del bilancio. Complimenti all'amministrazione anche per il contributo da 300 mila euro a titolo riparatorio per la chiusura improvvisa decisa dalla Regione nella settimana del Festival. In merito a Casa Serena, Artioli ha chiesto che il risparmio conseguente sia investito per un mutuo che permetta il rifacimento del sistema fognario. Su Rivieracqua il consigliere di Liguria Popolare ha citato la missiva del sindaco di Diano Castello in merito al pagamento dell'acqua da parte di Amat e alla rivendita ai cittadini, oltre alle possibili sanzioni di Arera per Amaie riguardo ad alcune pratiche dell'azienda. Al termine del proprio intervento Artioli ha annunciato il voto di astensione (e non contrario) da parte di Liguria Popolare.

Marco Viale (Sanremo al Centro) poi ribadito i dati del bilancio complimentandosi con l'amministrazione per il lavoro svolto a chiusura del bilancio nonostante i molti mancati introiti già elencati dall'assessore Rossano, oltre ai mancati ristori.

La parola “credibilità” è stata al centro dell'intervento di Umberto Bellini (Sanremo al Centro) nel sottolineare l'importanza della chiusura del bilancio in riferimento anche a quanto svolto dalle amministrazioni precedenti. Bellini ha fatto cenno anche ai progetti che, grazie alla collaborazione dei privati, l'amministrazione Biancheri ha portato a termine o messo in cantiere.

Mario Robaldo (PD) si è complimentato con la dirigente Barillà e con l'amministrazione per poi riferirsi agli interventi 'green' precedenti ricordando l'importanza di tenere pulita la città e di rispettare le norme per la raccolta differenziata. In merito alla pulizia della città, Robaldo ha accennato anche alla situazione di piazza Eroi nei giorni di mercato. Un cenno anche alla manutenzione e alla promozione dell'entroterra in collaborazione con i Comuni limitrofi.

Sulla scia delle parole di Baggioli in merito all'entroterra, Roberto Rizzo (M5S) ha chiesto maggiore attenzione per le frazioni e le periferie. In merito al Casinò, Rizzo ha chiesto chiarimenti sull'introito del Comune sul gioco online attualmente pari a zero.

Al termine della discussione la pratica sul rendiconto di gestione 2020 è stata votata con i 'sì' della maggioranza, l'astensione di Liguria Popolare e Lega.

La discussione successiva ha riguardato il bilancio di previsione 2021/2023 che ha visto la presentazione di due emendamenti. Il consigliere Viale ha presentato l'emendamento in merito all'acquisto di beni e servizi per il settore Servizi Sociali, mentre il consigliere Pavone ha richiesto con il proprio emendamento per far entrare villa Mercede nel piano delle opere pubbliche del prossimo triennio per poter partecipare al bando di rigenerazione urbana. Entrambi gli emendamenti sono stati approvati all'unanimità.



La pratica sul bilancio preventivo 2021/2023 è stata infine votata favorevolmente con i 'sì' della maggioranza e l'astensione di Liguria Popolare e M5S.



Nell'intervento conclusivo il presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ha dichiarato il proprio apprezzamento per gli investimenti previsti in tema di sicurezza con l'assunzione di nuovi agenti per la Polizia Municipale e l'installazione di altre telecamere in città.