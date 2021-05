Sanremo: dopo sette mesi il consiglio comunale torna in presenza per la delicata discussione sul bilancio

Il consiglio comunale di Sanremo torna a 'casa', nella sala consiliare di Palazzo Bellevue.

Dopo sette mesi l'assise ritorna nella sua sede naturale proprio per la serata che vedrà l'attesa discussione sul bilancio, pratica cruciale per l'amministrazione Biancheri bis in un periodo non certo semplice per le casse comunali.

Così come si era fatto in estate per il ritorno in presenza, il Comune ha adottato tutte le misure necessarie per fare in modo che il consiglio possa tornare 'dal vivo' in piena sicurezza. I consiglieri sono adeguatamente distaccati e, dentro la sala, sono in vigore tutti gli accorgimenti sanitari che ormai fanno parte della nostra quotidianità da 15 mesi.

L'intervista al presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande