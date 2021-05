Sanremo: il Comune pulisce il sottopasso dell’Imperatrice, ma è una goccia nel mare e resta un generale senso di abbandono (Foto e Video)

A qualche giorno dal nostro fotoservizio sul pessimo ‘spot’ del sottopasso Imperatrice, molti lettori ci hanno contattati per chiedere al Comune un pronto intervento. Qualcosa, in effetti, è stato fatto, ma è una proverbiale goccia nel mare.

Dopo la nostra notizia, il Comune è intervenuto dando una pulita ai muri, eliminando l’erba dalle scalinate e dipingendo un pannello. Ma di certo non basta per eliminare il generale senso di abbandono.

Restano i cartelli rotti e ammuffiti, restano le vetrine sporche, restano le scritte, resta un’immagine generale non certo degna delle migliaia di turisti che si spostano tra Casinò, spiagge e alberghi lussuosi.

Siamo tornati sul posto dopo l’intervento del Comune ed ecco com’è la situazione ora.