Sanremo: il sottopasso di corso Imperatrice è uno ‘spot’ che la città proprio non merita (Foto)

Maggio è il mese della grande preparazione all’estate che, in una città turistica come Sanremo, saprà di ripartenza e di tanto agognato ritorno alla normalità. Ma la Città dei Fiori si presenta al grande appuntamento con alcuni angoli che proprio non sono degni del suo nome.

Il sottopasso dell’Imperatrice in estate è percorso ogni giorno da migliaia di bagnanti e turisti che raggiungono la zona delle spiagge e l’ampia passeggiata nella zona degli alberghi più belli della città. Ma, da anni, è abbandonato a sé stesso, specchio di un’incuria che ormai si trascina da tempo immemore.

Nelle vetrine ci sono manifesti di un’era fa, iniziativa anche lodevole se non fossero inseriti in un contesto di generale abbandono. E terra tanta sporcizia, erba che cresce liberamente tra i gradini della scalinata e negli angoli i segni inequivocabili di chi ha pensato bene di usare la zona come wc personale. E poi scritte, adesivi, vetri rotti, lampadine bruciate: quella generale incuria che di solito ne richiama altra. E così è.



In casi simili siamo soliti auspicare un pronto intervento, ma nel sottopasso dell’Imperatrice la situazione è ormai incancrenita da anni, tanto da far perdere ogni speranza di un possibile recupero in extremis. Anche l’estate 2021, quindi, vedrà passare i turisti in un contesto non certo degno di una città come Sanremo.