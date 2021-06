Sanremo: sottopasso dell’Imperatrice, qualcosa si muove. All’orizzonte il progetto per il primo restyling

La nostra segnalazione sulle condizioni del sottopasso dell’Imperatrice ha fatto tanto discutere in città e a Palazzo Bellevue. Tanto che, a quanto pare, ora qualcosa si sta muovendo.

L’amministrazione ha subito preso in mano la situazione e, dai banchi dell’opposizione, Daniele Ventimiglia ha seguito con attenzione l’evolversi della vicenda. E, negli ultimi giorni, è spuntato il primo preventivo per la sistemazione.

Una spesa di circa 10 mila euro per rifare l’impianto di illuminazione (sarà a led), pulire a dovere i mari e sistemare le porzioni ancora in stato di abbandono. Per le vetrine, invece, sono diverse le ipotesi: di certo verranno risistemate e non si esclude la possibilità di ‘venderle’ come spazio pubblicitario.

Nei prossimi giorni il progetto andrà avanti.