Perinaldo: importante scoperta archeologica che ricorda un passato rimasto in ombra millenni (foto)

Come ci racconta Andrea Eremita di Archeonervia a Perinaldo è stato scoperto un sito archeologico di importanza storica.

Si tratta Menhir rivolto a salutare il sole che dona luce e calore e feconda la Terra Madre con un grande foro dove venivano introdotte le offerte votive di frutta, primizie e le interiora degli animali sacrificati.

Altare sacrificale con vaschetta al centro dove venivano bruciate le interiora degli animali sacrificati e con il fumo disperse nell'immensità del cielo per rafforzare i legami con le forze dell'universo con le quali era necessario mediare, compiere sacrifici.

La freccia in basso indica uno scalino, particolarismo locale riscontrato in altri 10 altari sacrificali scoperti sul territorio dell'estremo Ponente Ligure di cui non mi sento di formulare nessuna interpretazione soddisfacente.