Rocchetta Nervina, lavori di asfaltatura: strada provinciale 68 chiusa al traffico

Strada chiusa a Rocchetta Nervina per consentire, in totale sicurezza, i lavori di asfaltatura. Lo annuncia il Comune, in seguito alla comunicazione della Provincia, per avvisare la popolazione.
Venerdì 30 gennaio dalle 21 alle 24, condizioni meteo permettendo, la strada provinciale 68 verrà, infatti, chiusa al traffico per permettere l'intervento di asfaltatura del ponte nei pressi del bivio di Dolceacqua.
Nella fascia oraria interessata si potrà, perciò, transitare, in alternativa, lungo la strada dei Verrandi.