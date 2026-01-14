 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 11:15

Rocchetta Nervina, lavori di asfaltatura: strada provinciale 68 chiusa al traffico

Nella fascia oraria interessata si potrà transitare, in alternativa, lungo strada dei Verrandi

Rocchetta Nervina, lavori di asfaltatura: strada provinciale 68 chiusa al traffico

Strada chiusa a Rocchetta Nervina per consentire, in totale sicurezza, i lavori di asfaltatura. Lo annuncia il Comune, in seguito alla comunicazione della Provincia, per avvisare la popolazione.

Venerdì 30 gennaio dalle 21 alle 24, condizioni meteo permettendo, la strada provinciale 68 verrà, infatti, chiusa al traffico per permettere l'intervento di asfaltatura del ponte nei pressi del bivio di Dolceacqua.

Nella fascia oraria interessata si potrà, perciò, transitare, in alternativa, lungo la strada dei Verrandi.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium