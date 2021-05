Sanremo punta su Villa Mercede come sede dell’Università: dal bando di rigenerazione urbana il finanziamento per la ristrutturazione

Non solo Mercato dei Fiori. Il Comune di Sanremo conta sul bando di rigenerazione urbana anche per portare in città una sede distaccata dell’Università attualmente a Imperia. La struttura individuata è Villa Mercede, ormai abbandonata da anni e per la quale sarebbe in previsione un finanziamento da 3,5 milioni sul totale dei 10 previsti dal bando.

Il bando di rigenerazione urbana prevede un contributo per la manutenzione e il riutilizzo di aree pubbliche oltre a strutture edilizie esistenti anche tramite la ristrutturazione. Gli uffici di Palazzo Bellevue, quindi, sono in corsa per ottenere i 10 milioni che potrebbero rivoluzionare sia la Villa che il Mercato di Valle Armea.

“Una scelta che è stata colta dall’amministrazione comunale perché riservata ai Comuni che hanno più di 15 mila abitanti per beneficiare del finanziamento favore delle zone che si trovano in una situazione di particolare degrado” commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella.

Al Mercato dei Fiori si prevede un investimento da 6,5 milioni di euro per la realizzazione di una serie di nuove aule per il trasferimento dei Licei tecnici oltre alla creazione di un’aula magna, di una mensa e di uno spazio polivalente al primo piano. Nello specifico saranno 12 aule per il ‘Ruffini/Aicardi’ e 10 per lo spostamento dell’Ipsia attualmente all’intento del ‘Colombo’.un primo step per il trasferimento integrale del ‘Colombo’ in valle Armea, siccome la struttura servirà per consentire lo spostamento degli alunni di altri istituti in vista dei lavori di ristrutturazione su diverse scuole cittadine.

I 3,5 milioni per Villa Mercede, invece, saranno investiti per la ristrutturazione, la realizzazione di 9 aule, due sale conferenze, alcuni uffici e un piano sotterraneo di deposito. Prevista anche la totale riqualificazione dell’esterno come piazza di quartiere e spazio pubblico per la cittadinanza.



I due progetti saranno ora inseriti all’interno del piano triennale delle opere pubbliche poi non resterà che attendere l’inizio di agosto quando, presumibilmente, il Comune di Sanremo conoscerà l’esito della partecipazione al bando.