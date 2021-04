Sanremo: al Mercato dei Fiori altre 55 aule per spostare tutti gli istituti tecnici in valle Armea, progetto da 10 milioni di euro

Sanremo prepara una piccola rivoluzione per il mondo scolastico locale. Dopo le prime 20 aule per le scuole superiori che hanno trovato ‘casa’ al Mercato dei Fiori, Palazzo Bellevue sta lavorando a un nuovo mai progetto, questa volta per altre 55 classi.



Nel piano triennale delle opere pubbliche, al capitolo 2023, è stato inserito anche il maxi progetto da 10 milioni di euro che permetterà di costruire al tre 55 aule all’interno del Mercato che, quindi, potrebbe arrivare a ospitare 75 classi delle superiori. Si tratterà principalmente di istituti superiori. I fondi potrebbero arrivare dal bando di Rigenerazione Urbana al quale il Comune parteciperà.

Con le nuove aule l’amministrazione porterà avanti il progetto nato quando, in piena emergenza per l’inagibilità della ‘Pascoli’, si pensò di spostare alcune classi al Mercato ma con l’intendo futuro di rendere la struttura di valle Armea un vero e proprio polo scolastico con tanto di interventi infrastrutturali sulle strade vicine.