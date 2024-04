Esplorare il futuro con il corso di addestramento per piloti di droni di CNA Imperia: ecco come

CNA Imperia, insieme a Studio Aschei e Associati, apre le porte a un'avventura nel cielo con il Corso di Addestramento per ottenere il Patentino di Pilota di Drone!

Una Nuova Era dell'Imprenditoria

L'innovazione è il cuore pulsante dell'economia moderna, e i droni rappresentano il prossimo passo nell'evoluzione del lavoro. CNA Imperia è sempre stata all'avanguardia nel supportare le imprese e la comunità locale, e ora siamo entusiasti di offrire un corso all'avanguardia per preparare imprenditori e professionisti a navigare nel cielo digitale.

Dalla Parola dei Visionari

Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia: "Questo Corso per Piloti di Droni è un'opportunità senza precedenti per le aziende di ogni settore. Vogliamo che le nostre imprese associate siano leader nell'adozione responsabile e sicura di questa tecnologia emergente.CNA Imperia è da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle aziende associate, sostenendo l'importanza di investire nella qualificazione professionale e nell'adeguamento alle nuove normative”. Secondo il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, "il Corso per Piloti di Droni rappresenta un passo avanti nel fornire alle imprese strumenti e conoscenze per sfruttare al meglio le potenzialità a basso costo che offrono i droni per le aziende artigiane, agricole e industriali della Liguria, nel rispetto delle regole e della sicurezza. Vogliamo che le aziende associate siano all'avanguardia e competenti nell'utilizzo di questa tecnologia emergente. È opportuno non dimenticare che i droni sono dei mezzi che consentono di operare con un sensore in grado di rendere decisamente più efficiente il lavoro e quindi rappresentano una soluzione alternativa a numerose attività.

Luca Aschei, Chief Manager per la Formazione e il Marketing: "Abbiamo lavorato di concerto come si fa sempre in CNA per sviluppare un corso completo che risponda alle esigenze delle aziende. Il corso è strutturato in moduli tematici e copre un'ampia gamma di argomenti, tra cui i principi di aerodinamica, la legislazione e le normative sui droni, la sicurezza e la gestione dei rischi, la tecnologia e la manutenzione dei droni, le procedure operative e la pianificazione dei voli, nonché l'etica e la responsabilità del pilota di drone. Questo corso è propedeutico ad altri corsi come quello di fotogrammetria, interessante per avere una riproduzione in 3D sul territorio (edifici, terreni, fiumi…). Il nostro obiettivo è offrire una formazione completa che vada oltre la semplice preparazione per l'esame ENAC. Vogliamo creare piloti consapevoli, in grado di operare in sicurezza e con rispetto per le regole e l'etica."

Scopri un Mondo di Opportunità

Il Corso di Addestramento per Piloti di Droni non è solo una preparazione all'esame ENAC A1-A3, ma un viaggio verso nuovi orizzonti professionali. Dalle ispezioni multispettrali alla fotogrammetria, dalle operazioni di ricerca e soccorso alla cinematografia, le possibilità sono infinite.

Unisciti a Noi nel Volo verso il Futuro

La formazione inizia nei mesi di giugno e luglio. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa rivoluzione tecnologica. Contattaci oggi stesso per maggiori informazioni e per prenotare il tuo posto!

Il futuro è adesso. Preparati a solcare i cieli con il Corso di Addestramento per Piloti di Droni di CNA Imperia!

Contatti:

cellulare 347 2915873 Mail segreteria@im.cna.it