Nessuno vuole Casa Serena: ancora deserta l’asta per la vendita della RSA del Comune di Sanremo: Biancheri: “Conseguenze finanziarie per l’ente”

Si complica non poco la pratica per la vendita di Casa Serena, la RSA pubblica che poteva valere per il Comune un introito di circa 9,5 milioni di euro. Anche la seconda asta è andata deserta e, ora, non ci sono più altre possibilità di ribasso, se non. La stesura di un nuovo bando. Nessuno si è fatto avanti, replicando così il desolante scenario che già si era vissuto alla prima battuta, quando il prezzo era di circa 11 milioni di euro.

La nuova perizia aveva determinato una serie di lavori per oltre un milione di euro per l'adeguamento alla normativa anti covid il che ha comportato un ribasso a 5,2 milioni per il valore del complesso immobiliare. L'importo per l'azienda, invece, ammonta a 4 milioni e 360 mila euro.

Con gli introiti della vendita di Casa Serena l'amministrazione comunale punta a fare cassa per finanziare obiettivi di programma importanti, primo tra tutti la sistemazione delle tubazioni che ogni anno rischiano nuovi guasti specie nei periodi di maggiori presenze turistiche in città. Ma ora anche antri macro progetti del Comune dovranno essere rivisti.

Il mancato introito dalla vendita di Casa Serena è un problema non da poco per le casse di Palazzo Bellevue, come aveva dichiarato anche il sindaco Alberto Biancheri nel proprio discorso in occasione della consegna dei Premi San Romolo.

La nota del Comune di Sanremo

È scaduto oggi il bando di gara per l’alienazione di Casa Serena.

Poco fa, dagli uffici comunali competenti, è stato confermato che nessuna offerta è pervenuta entro l’orario di chiusura del bando.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato dal punto di vista economico: il Comune di Sanremo, a causa dell’emergenza Covid, già si trova ad affrontare una difficile situazione finanziaria per via dei mancati incassi, a cui va ad aggiungersi quella del Casinò, che si avvia a una perdita d’incasso molto rilevante.

Con i proventi della vendita di Casa Serena si sarebbero liberati spazi importanti per gli investimenti e avuto maggiori risorse sulla spesa corrente. Un aspetto, quest’ultimo, che preoccupa molto.

“La mancata alienazione di Casa Serena avrà gravi conseguenze finanziarie per l’ente”, ha commentato nell’immediatezza della notizia il sindaco Alberto Biancheri.

Nei prossimi giorni, il primo cittadino riunirà l’Amministrazione e i dirigenti comunali per un’analisi più dettagliata delle conseguenze della mancata alienazione, a partire dagli effetti sul bilancio e sugli investimenti che erano stati programmati.