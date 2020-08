Sanremo: dopo la gara deserta via a una nuova perizia per stabilire il valore di Casa Serena

Ha preso il via la pratica per il secondo tentativo di vendere Casa Serena, la residenza protetta comunale con sede nella frazione di Poggio. Dopo la prima gara andata deserta, ora il Comune è al lavoro per allestire la pratica che consentirà un secondo tentativo di vendita. Già questa settimana si sarebbe dovuta riunire la giunta per portare avanti la procedura, ma il tutto pare sia slittato alla prossima.

Nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno dato l’ok all’incarico esterno all’ingegnere Davide Viziano (l’importo della consulenza è di 6 mila euro) per la revisione del valore dell’immobile. Stando a quanto previsto dalla procedura il Comune potrà pubblicare una seconda gara con un ribasso fino al 20% dell’iniziale valore di circa 11 milioni di euro.

In merito alla prima gara deserta era intervenuto anche il sindaco Alberto Biancheri che, ai nostri microfoni, aveva ribadito l’importanza della vendita per dare seguito al piano delle alienazioni (leggi la notizia cliccando QUI). Con gli introiti derivanti dalla vendita di Casa Serena l’amministrazione ha intenzione di finanziare una serie di interventi cruciali per la sistemazione dell’impianto fognario cittadino.