Sanremo: asta deserta per la vendita di Casa Serena, Biancheri “Confronto tra gli uffici per dar seguito al piano alienazioni”

Lo slittamento nella vendita di Casa Serena ai privati rappresenta una snodo cruciale nella pianificazione sul breve periodo per i conti del Comune di Sanremo. Palazzo Bellevue doveva fare cassa per poter finanziare alcuni importanti interventi, primo tra tutti un restyling del sistema fognario cittadino. Ma ora i piani sono cambiati, per forza di cose.

Nessuno ha presentato l'offerta per la casa di riposo e, quindi, il Comune dovrà predisporre una nuova asta con un ribasso fino al 20% sul prezzo iniziale di 11 milioni di euro.

In merito abbiamo chiesto il pensiero del sindaco Alberto Biancheri che, ai nostri microfoni, ha spiegato l'iter che ora verrà seguito per procedere a un secondo tentativo di vendita: “La prossima settimana convocheremo una riunione di giunta per un nuovo indirizzo che ci consenta, nei termini previsti dalla legge, di porre nuovamente sul mercato la vendita dell’immobile Casa Serena con un ribasso d’asta che può arrivare sino al 20%. È in atto un confronto fra gli uffici per dar seguito al piano delle alienazioni già approvato”.