Sanremo: deserta l'asta per la vendita di Casa Serena, ora si procederà con un ribasso del 20%

Nessuno si è fatto avanti per comprare Casa Serena, la casa di riposo attualmente a gestione comunale che l'amministrazione del sindaco Alberto Biancheri vorrebbe alienare dal patrimonio. La base d'asta fissata a 11milioni di euro, evidentemente, non è stata considerata interessante rispetto al bene.



L'apertura delle buste era prevista per la giornata di domani ma la notizia dell'asta deserta si è diffusa rapidamente in città. Che cosa accadrà adesso? Il Comune dovrà correre ai ripari e Casa Serena verrà rimessa sul mercato, con un ribasso del 20%, quindi con un prezzo di partenza di 8.800.000 euro.



Un duro colpo per palazzo Bellevue che puntava a usare i soldi della vendita per un intervento urgente e atteso da tempo: il rifacimento dell'impianto fognario cittadino che in passato e recentemente ha spesso dimostrato di patire le criticità dovute al trascorrere del tempo. Inoltre resta in ballo anche la posizione dei 9 dipendenti della casa di riposo che hanno voluto fare causa al Comune (Leggi la notizia QUI).