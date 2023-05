Sanremo: parte la gara d’appalto per il terzo lotto del Mercato dei Fiori, lavoro da 6,5 milioni di euro

La posa della prima pietra per il terzo lotto della riconversione del Mercato dei Fiori è sempre più vicina. Dopo tutte le procedure progettuali e burocratiche, gli uffici del Comune hanno dato il via alla gara d’appalto per l’intervento da 6,5 milioni di euro che ridisegnerà completamente un’area di 4.390 metri quadrati per un totale di 11 aule a disposizione di 275 studenti. A conclusione dei lavori il Mercato avrà in totale 29 aule per un massimo di 725 studenti.



La porzione di Mercato interessata dal progetto verrà dotata (oltre alle aule) di uffici, sale professori, laboratori e servizi, mentre al piano plateatico sono previsti: aula magna, aula multimediale, aule polivalenti, caffetteria-mensa, hall per le associazioni sportive e aree ricreative esterne. Inoltre nel lotto sono comprese anche la riqualificazione energetica della facciata e la realizzazione di una pensilina fotovoltaica attrezzata.

Un lavoro rivoluzionario finanziato grazie al contributo che il Comune di Sanremo ha ottenuto il 7 gennaio del 2021 e che, come da norma, prevede l’affidamento entro il 30 luglio di quest’anno. Il progetto complessivo voluto dall’amministrazione Biancheri per il Mercato dei Fiori prevede la riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive. Un vero centro didattico e sportivo che possa essere punto di riferimento per il Ponente.