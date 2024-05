Camporosso, raccolti 1620 euro alla prima festa delle associazioni pensionati: donati a "Insieme per Samu" (Foto)

Sono stati raccolti 1620 euro durante la prima festa delle associazioni pensionati andata in scena a Campoross o lo scorso 12 maggio. Il ricavato del pranzo è stato donato a " Insieme per Samu ".

All'evento hanno partecipato un centinaio di donne e uomini della terza età di Camporosso, Vallecrosia, San Biagio, Soldano e Bordighera che si sono riunite al palatenda di Bigauda, per trascorrere insieme una giornata di convivialità e socialità. Un'iniziativa nata proprio con l'intento di raggruppare tutte le associazioni dei pensionati del territorio per un momento di aggregazione e di solidarietà sociale con l’intento di aiutare le persone più bisognose.

Al mattino è stata celebrata da don Tommaso Reali, parroco di Camporosso, la santa messa e poi si è svolto il pranzo conviviale. L'evento, che aveva il patrocinio del comune di Camporosso, nel pomeriggio è stato, invece, animato da intrattenimento musicale e danzante dei soci delle Cinque Torri di Vallecrosia. Per l'occasione, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e il suo vice Fulvia Raimondo hanno consegnato una targa ricordo ai presidenti delle associazioni.

Grazie all'evento organizzato da "Le Cinque Torri" di Vallecrosia, l'associazione pensionati di Camporosso, il circolo ricreativo pensionati di Camporosso Mare, 'Quelli di una certa età' di San Biagio della Cima, l'associazione pensionati di Soldano e il centro sociale bordigotto i fondi raccolti verranno utilizzati per raggiungere la somma necessaria per acquistare una casetta gioco inclusiva e realizzare così il sogno di un bimbo di tre anni affetto da Sma1 che lo costringe a stare su una sedia a rotelle. "Si ringrazia il sindaco Gibelli e l’assessore Raimondo per l’accoglienza, i volontari di Camporosso e il cuoco Fantino" - dicono gli organizzatori - "L’evento avrà una cadenza annuale con le medesime finalità e modalità. Arrivederci al prossimo anno!".