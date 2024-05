“Insieme per Samu”, incontro solidale a Camporosso per acquistare una casetta gioco inclusiva (Foto)

Una raccolta fondi per acquistare una casetta gioco inclusiva è lo scopo dell'incontro solidale “Insieme per Samu” che verrà organizzato sabato 1° giugno dalle 18 al Palatenda Bigauda a Camporosso.

Un'iniziativa pensata per realizzare il sogno di un bimbo di tre anni affetto da Sma1 che lo costringe a stare su una sedia a rotelle: poter giocare nelle casette del cortile della sua scuola insieme ai compagni. "Samuele, mio figlio, ha la Sma1 ed è disabile. Lui vorrebbe giocare insieme ai suoi compagni ma non può e così mi sono impegnata, insieme a un gruppo di mamme di Soldano, ad organizzare questo evento per raccogliere i fondi necessari per acquistare una struttura giochi specifica, una casetta 'inclusiva', che verrà poi posizionata nel cortile della scuola dell'infanzia di Soldano. E' un modo per poterlo vedere ridere giocando insieme agli altri bimbi" - spiega la mamma di Samuele, Alessandra.

L'evento, supportato dai comuni di Camporosso e Soldano e da diverse associazioni, si terrà a giugno. "La festa solidale prevede, a partire dalle 18, uno spettacolo dei bambini della scuola dell'infanzia e primaria di Soldano, alle 19 una sfilata Minnie&Co in collaborazione con Emotions Events e alle 20 una cena solidale su prenotazione che si potrà effettuare entro il 27 maggio contattando il 3334690563 e il 3270033215" - svela la mamma di Samu - "Inoltre, la festa sarà accompagnata da truccabimbi e gonfiabili, dagli animali della fattoria didattica certificata The dream ranch e dal gruppo musicale Jump to Jump di Vallecrosia. Ci sarà, inoltre, un'estrazione a premi, che saranno tantissimi come un televisore a 32 pollici, un cofanetto weekend per due persone, vari trattamenti estetici e dal parrucchiere, piantine grasse, orchidee e buoni per il supermercato Conad e alcuni negozi della zona. Desidero ringraziare il comune di Camporosso per l'ospitalità, il comune di Soldano per il supporto, l'Aceb di Camporosso, la Pro loco di Camporosso 'Amici del Mulino' e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per la loro collaborazione".