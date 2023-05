Tragedia nella notte a Dolceacqua: marito e moglie di origine tedesca trovati morti in casa

Tragedia nella notte a Dolceacqua. In un appartamento del borgo sono stati rinvenuti i corpi di una coppia di tedeschi (52 e 53 anni), morti per sospetta intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente per il malfunzionamento di una caldaia o, comunque, dell'impianto di riscaldamento della villetta dove vivevano.

I due si trovavano nella loro abitazione di località Arcagna e, del fatto si sono accorti alcuni vicini di casa che non li vedevano da alcuni giorni. Questa mattina uno dei vicini, che ha anche le chiavi della villetta, preoccupato per non averli visti negli ultimi giorni, ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti questa mattina i militi della Croce Azzurra Val Nervia che, insieme al personale dell'automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I due sono morti nel sonno. Sul posto anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della locale stazione che ora dovranno fare chiarezza sull'accaduto.