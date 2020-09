Sanremo: nuovo bando di gara per la vendita di Casa Serena, il prezzo base scende a 9,5 milioni

Nuovo bando di gara per la vendita di Casa Serena, la residenza protetta che il Comune proverà nuovamente ad alienare dopo la prima gara deserta dello scorso 21 agosto. La nuova perizia ha stabilito il prezzo a 9 milioni e 560 mila euro contro i circa 11 milioni della prima pubblicazione.

La nuova perizia ha determinato una serie di lavori per oltre un milione di euro per l'adeguamento alla normativa anti covid il che ha comportato un ribasso a 5,2 milioni per il valore del complesso immobiliare. L'importo per l'azienda, invece, ammonta a 4 milioni e 360 mila euro.

Con gli introiti della vendita di Casa Serena l'amministrazione comunale punta a fare cassa per finanziare obiettivi di programma importanti, primo tra tutti la sistemazione delle tubazioni che ogni anno rischiano nuovi guasti specie nei periodi di maggiori presenze turistiche in città.

Oltre al prezzo è stata rivista anche la quota dei posti riservati agli anziani inseriti e a carico del Comune portando il numero dei posti da 30 a 15 così suddivisi: 3 autosufficienti, 5 parzialmente non autosufficienti, 7 non autosufficienti, considerato che l’amministrazione ha già altri posti riservati in altre strutture che garantiscono sufficientemente le necessità del Comune.

Nelle prossime settimane gli uffici accoglieranno le eventuali offerte, poi si procederà all'apertura delle buste alla valutazione delle proposte arrivate.