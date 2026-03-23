Referendum giustizia: Imperia unica in Liguria a votare 'Sì', mentre nel resto della regione trionfa il 'No'

La provincia di Imperia è l’unica della nostra regione che si è espressa a favore del ‘Sì’, nell’ambito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Mentre a livello nazionale si è imposto decisamente il ‘No’ con un importante scarto percentuale (intorno al 54%), l’imperiese si è distinto con il ‘Sì’ che ha raggiunto il 52,76% contro il 47,24% dei ‘No’.

La Liguria termina con una vittoria ancora più schiacciante dell’intera nazione per il ‘No’, che si attesta al 57,03% rispetto al ‘Sì’ che si ferma al 42,97%. Le altre province hanno visto Genova ancora più orientata al ‘No’ con il 61,16% e il ‘Sì’ al 38,84%; Savona con il ‘No’ al 52,53% e il ‘Sì’ al 47,47%; infine La Spezia vede il ‘No’ al 55,00% e il ‘Sì’ al 45,00%.

Si conferma, quindi, una provincia di Imperia più orientata a centrodestra, che ha sostenuto il voto per il ‘Sì’, mentre le altre confermano più votanti del centrosinistra che hanno lavorato per il ‘No’. Tra i comuni più rappresentativi della nostra provincia vediamo i risultati definitivi: a Sanremo vince il 'Si' con il 54,94% fermando il 'No' al 45,06%; a Ventimiglia vince il ‘Sì’ con il 57,97%, mentre il ‘No’ si ferma al 42,03%; Imperia vede prevalere il ‘No’ con il 55,15% mentre il ‘Sì’ arriva al 44,85%; a Taggia prevale il ‘Sì’ (51,54%) mentre il ‘No’ è al 48,46%; a Bordighera vittoria del ‘Sì’ con il 55,06% mentre il ‘No’ è al 44,94%.

Ecco i voti al referendum nei 66 comuni della nostra provincia:

Airole: Si 43,33% - No 56,67%

Apricale: Si 38,02% - No 61,98%

Aquila D’Arroscia: Si 87,65% - No 12,35%

Armo: Si 70,83% - No 29,17%

Aurigo: Si 60,63% - No 39,38%

Badalucco: Si 41,12% - No 58,88%

Bajardo: Si 50,00% - No 50,00%

Bordighera: Si 55,06% - No 44,94%

Borghetto D’Arroscia: Si 59,57% - No 40,43%

Borgomaro: Si 60,91% - No 39,09%

Camporosso: Si 56,48% - No 43,52%

Caravonica: Si 62,50% - No 37,50%

Castelvittorio: Si 57,03% - No 32,97%

Castellaro: Si 51,40% - No 48,60%

Ceriana: Si 55,56% - No 44,44%

Cervo: Si 55,67% - No 44,33%

Cesio: Si 62,99% - No 37,01%

Chiusanico: Si 55,76% - No 44,24%

Chiusavecchia: Si 53,85% - No 46,15%

Cipressa: Si 49,12% - No 50,88%

Civezza: Si 52,84% - No 47,16%

Cosio D’Arroscia: Si 70,00% - No 30,00%

Costarainera: Si 51,06% - No 48,94%

Diano Arentino: Si 57,35% - No 42,65%

Diano Castello: Si 60,87% - No 39,13%

Diano Marina: Si 58,48% - No 41,52%

Diano San Pietro: Si 53,64% - No 46,36%

Dolceacqua: Si 48,06% - No 51,94%

Dolcedo: Si 43,05% - No 56,95%

Imperia: Si 44,85% - No 55,15%

Isolabona: Si 54,58% - No 45,42%

Lucinaso: Si 50,85% - No 49,15%

Mendatica: Si 53,68% - No 46,32%

Molini di Triora: Si 45,91% - No 54,09%

Montalto Carpasio: Si 50,00% - No 50,00%

Montegrosso Pian Latte: Si 50,00% - No 50,00%

Olivetta San Michele: Si 62,96% - No 37,04%

Ospedaletti: Si 60,15% - No 39,85%

Perinaldo: Si 54,66% - No 45,34%

Pietrabruna: Si 56,76% - No 43,24%

Pieve di Teco: Si 49,80% - No 50,20%

Pigna: Si 50,47% - No 49,53%

Pompeiana: Si 57,10% - No 42,90%

Pontedassio: Si 51,90% - No 48,10%

Pornassio: Si 57,6% - No 42,34%

Prelà: Si 44,85% - No 55,15%

Ranzo: 59,92% - No 40,08%

Rezzo: Si 53,33% - No 46,67%

Riva Ligure: Si 55,69% - No 44,31%

Rocchetta Nervina: Si 51,69% - No 48,31%

San Bartolomeo al Mare: Si 55,35% - No 44,65%

San Biagio della Cima: Si 56,55% - No 43,45%

San Lorenzo al Mare: Si 52,10% - No 47,90%

Sanremo: Si 54,94% - No 45,06%

Santo Stefano al Mare: Si 55,18% - No 44,82%

Seborga: Si 59,66% - No 40,34%

Soldano: Si 53,23% - No 46,77%

Taggia: Si 51,54% - No 48,46%

Terzorio: Si 52,83% - No 47,17%

Triora: Si 60,67% - No 39,33%

Vallebona: Si 50,75% - No 49,25%

Vallecrosia: Si 54,31% - No 45,69%

Vasia: Si 47,67% - No 52,33%

Ventimiglia: Si 57,87% - No 42,03%

Vessalico: Si 64,04% - No 35,96%

Villa Faraldi: Si 54,14% - No 45,86%