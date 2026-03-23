Sanremo in Fiore celebra i 120 anni della Coppa Milano-Sanremo tra motori storici e spettacoli floreali

Il profumo dei fiori incontra il fascino senza tempo dei motori storici: dal 25 al 29 marzo Sanremo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con il Festival dei Fiori, evento centrale di “Sanremo in Fiore”, capace di unire tradizione, cultura e innovazione in una settimana ricca di appuntamenti.

Protagonista di questa edizione è la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la più affascinante e blasonata gara italiana di auto d’epoca, che nel 2026 celebra il prestigioso traguardo dei 120 anni. Nata nel 1906 da un’intuizione di Camillo Costamagna, allora direttore della Gazzetta dello Sport, la competizione rivive oggi in una versione rinnovata ma fedele allo spirito originario.

Sono oltre 90 gli equipaggi impegnati in più di 100 prove speciali lungo un percorso che supera i 1.000 chilometri, attraversando Lombardia, Piemonte e la Riviera ligure fino a raggiungere Sanremo. Proprio qui si concentra uno dei momenti più attesi: sabato 28 marzo, dalle 16:30 alle 19:30, le auto d’epoca sfileranno per le vie cittadine, con partenza da Portosole e arrivo in Corso Imperatrice, di fronte all’Europa Palace, a pochi passi dal Casinò. Un’occasione unica per ammirare da vicino autentici capolavori dell’automobilismo, che resteranno poi in esposizione fino alla cerimonia di premiazione.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 29 marzo con un tributo esclusivo sullo storico circuito di Ospedaletti, altro simbolo della tradizione motoristica ligure.

Patrocinata e supportata dall’Automobile Club Milano e riconosciuta da ACI Sport nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi, la Coppa Milano-Sanremo si conferma un appuntamento di rilievo internazionale, capace di coniugare passione per i motori, turismo d’élite e valorizzazione del territorio.

Accanto alla rievocazione storica, il Festival dei Fiori di Sanremo – giunto alla sua seconda edizione – offre un calendario ricchissimo di iniziative: mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, eventi musicali e teatrali. Un programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori, esaltando la storica vocazione floricola della città e proiettandola verso il futuro.

Organizzato dal Comune di Sanremo insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e alle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, con la collaborazione di Sanremo On e del CIV di Piazza Bresca, il Festival rappresenta un momento di grande partecipazione collettiva.