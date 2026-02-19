 / Eventi

Dolceacqua, il Carnevale dei bambini verrà recuperato sabato 21 febbraio

Era stato spostato a causa del maltempo

Verrà recuperato sabato 21 febbraio il Carnevale dei bambini a Dolceacqua. L'evento, che era stato spostato a causa del maltempo, verrà proposto in piazza Mauro dalle 14.30.

Sono previsti gonfiabili di Kenzo Klown, animazione, battaglia di coriandoli, pentolaccia e 'Squilibrio e Ops! Teatro' per far divertire grandi, piccini e le famiglie. Sarà premiata, pure, la maschera più bella.

L'evento è proposto dai Dusäigöti e il centro ricreativo e culturale di Dolceacqua in collaborazione con la parrocchia, il bar Doria, Fem spettacoli e con il contributo del Comune.

