Calendario Eventi Autentici Liguri 2026: la provincia di Imperia protagonista con 28 appuntamenti tra storia e tradizioni

Con 28 eventi riconosciuti, la provincia di Imperia si conferma uno dei pilastri del Calendario 2026 degli Eventi Autentici Liguri, che complessivamente raccoglie 102 manifestazioni promosse da 67 Pro Loco della regione. Un risultato che valorizza in modo particolare l’entroterra imperiese, custode di tradizioni secolari, riti religiosi, feste patronali e sagre legate ai prodotti tipici locali. Il calendario, giunto al terzo anno, nasce dal protocollo d’intesa tra Unpli Liguria e Regione Liguria, con la collaborazione di Agenzia InLiguria. Per il 2026, per la prima volta, sono state coinvolte tutte le Pro Loco iscritte all’Albo regionale, con la consegna di una pergamena ufficiale di riconoscimento.

Nel dettaglio, gli eventi della provincia di Imperia spaziano da appuntamenti con oltre 100 anni di storia – come le celebrazioni religiose e patronali di borghi simbolo dell’entroterra – a manifestazioni enogastronomiche che esaltano piatti identitari come ravioli, lumache, castagne, cucina bianca e prodotti a chilometro zero. Dieci eventi del calendario regionale superano le 100 edizioni e molti di questi hanno radici profonde proprio nell’Imperiese, a dimostrazione di una continuità culturale ancora viva. “Il Calendario ha lo scopo di valorizzare tutte le manifestazioni che rappresentano le tradizioni culturali, storiche ed enogastronomiche dei nostri territori”, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, sottolineando come gran parte degli eventi si svolga fuori dall’alta stagione estiva e in località dell’entroterra, contribuendo a un turismo più diffuso e sostenibile.

Soddisfazione anche da parte delle Pro Loco: “Siamo partiti nel 2024 con 33 eventi per arrivare oggi a 102. La partecipazione crescente dimostra il grande lavoro dei volontari sui territori”, ha affermato la presidente Daniela Segale. Per la provincia di Imperia, il Calendario 2026 rappresenta quindi un’importante vetrina di promozione turistica e culturale, capace di raccontare l’identità dei borghi attraverso eventi autentici, radicati nella storia e sempre più apprezzati anche da un pubblico nazionale e internazionale.