Laura... c'è! La Pausini a Sanremo: l’attesa è finita, la star arriva per le prove e riabbraccia il palco dei suoi inizi (Foto)

Dopo un’attesa durata tutta la settimana, Laura Pausini è finalmente arrivata a Sanremo per prendere parte alle prove del Festival di Sanremo, uno degli appuntamenti musicali più seguiti d’Europa. Un arrivo carico di emozioni, il suo, che segna una presenza tanto prestigiosa quanto simbolica per la storia della manifestazione. La cantante è 'sbarcata' all'Hotel Globo, dove è stata accolta da decine di fan entusiasti. Sorridente e disponibile, Pausini non si è sottratta a selfie e autografi, salutando tutti con il calore che da sempre la contraddistingue. Domani scatteranno le prime prove ufficiali che la vedranno protagonista sul palco.

Quest’anno Laura Pausini sarà co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per l’intera kermesse canora, confermandosi come una delle figure più attese e amate di questa edizione. Una scelta che unisce carisma, esperienza internazionale e un profondo legame con il Festival. La sua presenza ha un valore speciale: la carriera di Laura Pausini iniziò proprio sul palco del Teatro Ariston, quando, giovanissima, conquistò pubblico e critica dando il via a un percorso straordinario che l’ha portata a vincere premi internazionali e a vendere milioni di dischi in tutto il mondo.

Il ritorno a Sanremo, oggi in veste di co-conduttrice, rappresenta quindi un cerchio che si chiude e allo stesso tempo si rinnova. Per il Festival è un omaggio alla propria storia, per il pubblico la certezza di vivere momenti di grande musica ed emozione, guidati da una delle artiste italiane più iconiche di sempre.

(Foto di Erika Bonazinga)