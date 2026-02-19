Sanremo cresce l’attesa: fan in delirio per i big all’Ariston mentre la città si prepara al Festival (Foto)

L’attesa per il Festival di Sanremo è ormai palpabile e la città vive giornate di grande fermento. Questa mattina, all’ingresso e all’uscita del Teatro Ariston, i fan hanno accolto con applausi e cori alcuni tra i protagonisti più amati della prossima edizione: Fedez, Alex Britti e Marco Masini, risultati senza dubbio i più acclamati durante le prove odierne della kermesse canora.

Un entusiasmo che conferma quanto il Festival di Sanremo continui a essere un appuntamento capace di catalizzare l’attenzione di pubblico, media e appassionati da tutta Italia. Tra selfie, autografi e parole di incoraggiamento, l’atmosfera intorno all’Ariston è già quella delle grandi occasioni.

Nel frattempo, proseguono senza sosta i lavori di allestimento del glass di Prima Festival in via Mameli, destinato a diventare uno dei punti nevralgici del racconto televisivo, così come quelli dell’Enicarpet, che lunedì prossimo ospiterà la passerella dei protagonisti. Un percorso simbolico che segnerà ufficialmente l’avvio della settimana più attesa dell’anno.

Sanremo, ancora una volta, è pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della musica italiana.

(Foto di Erika Bonazinga)