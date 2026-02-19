Premio Ossi di seppia, gran finale a Taggia: poesia inedita protagonista con vincitori italiani e stranieri

Sabato 21 febbraio alle ore 17, nella suggestiva cornice di Villa Boselli ad Arma di Taggia, calerà il sipario sulla 32ª edizione del Premio “Ossi di seppia”, considerato il concorso letterario più rilevante in Italia dedicato alla poesia inedita. L’appuntamento culminerà con la cerimonia di premiazione, alla presenza di numerosi autori e ospiti anche stranieri.

La grande novità di quest’anno riguarda la Sezione B, vinta da un’autrice straniera: «un riconoscimento che conferma l’apertura internazionale del Premio», sottolineano gli organizzatori. Si tratta di Lyudmyla Mendreshora, nata in Ucraina e residente in Italia dall’infanzia, che scrive in un italiano impeccabile e che si è aggiudicata anche il primo posto nella categoria stranieri.

I vincitori

Sezione A – Poesia singola

Primo classificato: Stefano Calemme

Secondo: Federico Romagnoli

Terzo: Marco Di Pasquale

Quarta: Chiara Dalla Torre

Sezione B – Insieme poesie

Prima classificata: Lyudmyla Mendreshora

Seconda: Maddalena Di Gaspero Gottardo

Terza: Artemisia Purpurea

Quarta: Chevia

Le opere dei primi quattro classificati delle Sezioni A e B confluiranno in un’antologia che sarà pubblicata a spese del Comune di Taggia.

Giuria e consulenti

La giuria è presieduta da Chiara Cerri, affiancata da Claudio Damiani, Riccardo Olivieri e Lamberto Garzia.

Consulenti: Giuseppe Conte, Stefano Zecchi e Cao Shuì.

Premio Kemeny

È stato istituito il Premio Kemeny, in memoria di Tomaso Kemeny, storico giurato e presidente della Casa della Poesia di Milano. La vincitrice è Milena Guastamacchia, che riceverà un’opera dell’artista Antonio Nepita. Ampio spazio, infine, ai riconoscimenti per i migliori autori liguri, a conferma del forte legame tra il Premio e il territorio. «La poesia resta un ponte tra generazioni e culture», ribadiscono gli organizzatori, «e Taggia continua a esserne uno dei luoghi simbolo».