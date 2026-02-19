Sanremo 2026, la sfida si gioca sui social: Fedez-Masini puntano sul televoto per ribaltare le quote

Se il Festival di Sanremo fosse una partita decisa solo dai social, l’edizione 2026 avrebbe già un padrone. Nelle ultime stagioni, infatti, il televoto si è spesso rivelato decisivo nel ribaltare classifiche che sembravano già scritte. Ne sa qualcosa Fedez, protagonista nel 2021 di una rimonta memorabile: in coppia con Francesca Michielin, il rapper passò dal diciassettesimo posto del venerdì al secondo gradino del podio grazie a una mobilitazione senza precedenti, spinta anche dall’allora “effetto Ferragni”.

Proprio Fedez torna ora in gara all’Ariston, questa volta insieme a Marco Masini, già vincitore del Festival. La coppia punta forte su una fanbase che supera i 13 milioni di follower su Instagram per provare a ribaltare le quote: la loro vittoria è data a 7,50 su Snai e William Hill, dietro solo a Serena Brancale, favorita a 3 volte la posta, pur con “soli” 750mila follower. Il distacco numerico rispetto agli altri big è netto. Nella speciale classifica social, Elettra Lamborghini e J-Ax non raggiungono insieme i 10 milioni e vengono, per ora, bocciati dagli esperti: per loro la vittoria è quotata tra 100 e 150 volte la posta.

Il vantaggio competitivo è evidente: una singola story di Fedez con il codice del televoto può raggiungere potenzialmente più persone di uno spot in prima serata. Considerando che, serata inaugurale a parte, il voto da casa avrà sempre un peso specifico importante, il rapper lombardo parte con un “tesoretto” di voti virtualmente già in tasca. Attenzione però a Sayf e Tommaso Paradiso (entrambi stabili a 7,50), fortissimi per engagement tra i giovanissimi, una fascia che non si limita a guardare ma è pronta a votare in massa.

La vittoria, però, non è una formalità. Il “potere dei follower” si è spesso rivelato un’arma a doppio taglio. Fedez resta un personaggio divisivo e la storia del Festival insegna che una “tifoseria” social troppo aggressiva può innescare una reazione contraria nelle altre giurie (Sala Stampa e Radio). È quanto accaduto, di recente, con Ultimo e Geolier: un precedente che potrebbe trasformare il sogno del primo posto in una nuova piazza d’onore.