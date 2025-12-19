Sanremo: solidarietà, creatività e musica, gli studenti del plesso Nobel protagonisti di una mattinata natalizia speciale

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado del plesso Nobel, insieme ai bambini della scuola dell’Infanzia, sono stati protagonisti ieri di una significativa iniziativa natalizia all’insegna della creatività, della solidarietà e della condivisione. I ragazzi della secondaria hanno realizzato con impegno e fantasia originali oggetti natalizi utilizzando esclusivamente materiali di riciclo, dimostrando attenzione e sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera hanno contribuito i piccoli della scuola dell’Infanzia, che con i loro canti natalizi hanno emozionato il pubblico presente.

L’evento si è svolto davanti alla Coop, che ha gentilmente messo a disposizione i propri spazi, favorendo lo svolgimento dell’iniziativa in un clima di accoglienza e partecipazione. Gli oggetti prodotti dagli studenti potevano essere acquistati con un’offerta libera: il ricavato sarà destinato in parte a iniziative di beneficenza e in parte all’acquisto di materiale scolastico utile ai progetti della “West School Band” e del laboratorio teatrale.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al vicesindaco Fellegara per la sua presenza, ai Vigili per il supporto organizzativo e alla Coop per la collaborazione. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento educativo e comunitario, capace di unire scuole, istituzioni e cittadini nel vero spirito del Natale.