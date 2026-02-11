Sanremo, riprese in piazza Colombo: Carlo Conti davanti al Suzuki Stage per uno spot (Foto)

Non solo prove all’Ariston e incontri istituzionali: la giornata sanremese ha visto protagonista anche Carlo Conti, pizzicato in piazza Colombo durante le riprese di uno spot pubblicitario legato al Festival.

Il direttore artistico e conduttore della kermesse è stato ripreso proprio davanti al Suzuki Stage, il palco esterno che anche quest’anno farà parte del grande “Festival diffuso” che animerà la città per l’intera settimana. Le telecamere lo hanno immortalato mentre scendeva da un’auto bianca con la scritta ben visibile “Sanremo 2026”, in una scena studiata nei dettagli tra ciak, movimenti di macchina e curiosi assiepati a distanza.

Piazza Colombo si conferma così uno dei punti nevralgici dell’evento, non solo per i concerti e le esibizioni live previste nei prossimi giorni, ma anche come set naturale per contenuti promozionali e momenti televisivi. Il Suzuki Stage, ormai elemento consolidato del Festival, amplia l’esperienza oltre le mura dell’Ariston, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto.

Le riprese hanno attirato l’attenzione di passanti e appassionati, segno che l’atmosfera festivaliera è ormai entrata nel vivo. Con ogni ciak, Sanremo si avvicina sempre più alla sua settimana più attesa, tra musica, spettacolo e una macchina organizzativa che lavora a pieno ritmo in ogni angolo della città.