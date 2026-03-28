Ora legale: stanotte si torna alle lancette 'estive', orologi avanti di un’ora alle due

Nella notte tra oggi e domani torna l’ora legale in Italia. Alle 2, le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di 60 minuti, passando direttamente alle 3. Un cambiamento che, secondo gli esperti, ha l’obiettivo di sfruttare al meglio la luce naturale durante i mesi più caldi, contribuendo a una riduzione dei consumi di energia elettrica grazie a un minore utilizzo dell’illuminazione artificiale nelle ore serali.

L’ora legale resterà in vigore per circa sette mesi. Nell’immediato, il passaggio comporterà un’ora di sonno in meno, con possibili effetti sui ritmi quotidiani. Le prime ore del mattino saranno infatti più buie, mentre il pomeriggio e la sera beneficeranno di una maggiore luminosità. Il ritorno all’ora solare è già programmato per l’ultima domenica di ottobre: nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, quando le lancette verranno spostate indietro di un’ora, ripristinando l’orario standard.