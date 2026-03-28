Green Game 2026, il Liceo Cassini di Sanremo vola alla finale nazionale di Roma del 31 marzo

Ci saranno anche le studentesse e gli studenti del Liceo Statale “G.D. Cassini” di Sanremo tra i protagonisti della Finale Nazionale del Green Game 2026, uno degli appuntamenti più attesi dedicati all’educazione ambientale. L’evento si terrà martedì prossimo alle 10 al PalaTiziano di Roma, dove si sfideranno le migliori classi delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta Italia per conquistare il titolo nazionale.

Le classi finaliste del liceo sanremese si sono distinte durante le eliminatorie, dimostrando grande preparazione sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e dell’economia circolare. Un risultato che premia il lavoro svolto in aula e l’attenzione dell’istituto verso l’educazione ambientale. A Roma, gli studenti saranno chiamati a mettere in campo competenze, spirito di squadra e consapevolezza ambientale, confrontandosi con le eccellenze scolastiche italiane. Avviato lo scorso ottobre, il progetto ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia, grazie a un format innovativo che unisce formazione e gamification. L’edizione 2026 registra numeri da record con 290 scuole partecipanti, confermando il successo dell’iniziativa promossa dai Consorzi nazionali del riciclo.

La finale rappresenta il momento culminante del percorso: sul palco saliranno le scuole finaliste, pronte a contendersi non solo il titolo di Campione Nazionale Green Game 2026, ma anche buoni per l’acquisto di materiale didattico destinati agli istituti scolastici. All’evento saranno presenti i rappresentanti dei Consorzi promotori, realtà di riferimento nel sistema nazionale della raccolta e del recupero degli imballaggi, che ogni anno coinvolgono oltre 50.000 studenti. “Il successo del Green Game dimostra quanto sia fondamentale coinvolgere le nuove generazioni con strumenti innovativi e linguaggi a loro vicini – dichiarano i Consorzi – Portare l’educazione ambientale nelle scuole in modo dinamico e interattivo significa contribuire a formare cittadini più consapevoli, capaci di compiere scelte responsabili ogni giorno. La Finale Nazionale sarà un momento di grande energia, confronto e condivisione”.

Giunto alla tredicesima edizione, il Green Game si conferma una delle iniziative più consolidate nel panorama dell’educazione ambientale in Italia: in 13 anni ha coinvolto oltre 355.000 studenti e quasi 3.000 docenti, raggiungendo numerose regioni e oltre 2.000 istituti complessivi. Un percorso che continua a crescere, puntando su innovazione, partecipazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi cruciali della sostenibilità.