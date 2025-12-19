"Allagamenti in piazza Pertini": 'SiAmo Camporosso' presenta un’interpellanza urgente (Foto)

"Allagamenti in piazza Pertini". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SiAmo Camporosso” che a riguardo ha presentato un'interpellanza urgente che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale in programma il 22 dicembre. I consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì desiderano, infatti, segnalare la "grave situazione di inefficienza dei due pozzi a perdere presenti in piazza Pertini, in prossimità del condominio e dei parcheggi comunali dell’autorimessa".

"In occasione delle recenti precipitazioni, l’area è stata interessata da ristagni d’acqua e piccoli allagamenti, ampiamente documentati da fotografie, che hanno evidenziato il malfunzionamento delle infrastrutture di smaltimento delle acque meteoriche" - mettono in risalto i consiglieri comunali di minoranza - "I pozzi a perdere, fondamentali per prevenire tali disagi, risultano verosimilmente ostruiti e privi di adeguata manutenzione".

"La presenza di acqua stagnante rappresenta un rischio per la sicurezza di pedoni e veicoli, oltre a poter causare danni alle strutture circostanti, aggravando una situazione già critica in caso di ulteriori piogge", dicono i consiglieri di minoranza che con l'interpellanza chiedono all’Amministrazione comunale e all’Assessore competente "se l’Amministrazione sia a conoscenza dello stato di inefficienza dei pozzi a perdere; se siano stati effettuati o programmati sopralluoghi tecnici; per quali motivi non si sia ancora intervenuti con la necessaria pulizia e manutenzione; entro quali tempi urgenti si intenda procedere al ripristino della piena funzionalità; se si voglia finalmente avviare un programma di manutenzione periodica delle infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche, al fine di prevenire il ripetersi di situazioni analoghe".