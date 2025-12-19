"Allagamenti in piazza Pertini": 'SiAmo Camporosso' presenta un’interpellanza urgente (Foto)

"Allagamenti in piazza Pertini". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SiAmo Camporosso” che a riguardo ha presentato un'interpellanza urgente che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale in programma il 22 dicembre. I consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì desiderano, infatti, segnalare la "grave situazione di inefficienza dei due pozzi a perdere presenti in piazza Pertini, in prossimità del condominio e dei parcheggi comunali dell’autorimessa".
"In occasione delle recenti precipitazioni, l’area è stata interessata da ristagni d’acqua e piccoli allagamenti, ampiamente documentati da fotografie, che hanno evidenziato il malfunzionamento delle infrastrutture di smaltimento delle acque meteoriche" - mettono in risalto i consiglieri comunali di minoranza - "I pozzi a perdere, fondamentali per prevenire tali disagi, risultano verosimilmente ostruiti e privi di adeguata manutenzione".
"La presenza di acqua stagnante rappresenta un rischio per la sicurezza di pedoni e veicoli, oltre a poter causare danni alle strutture circostanti, aggravando una situazione già critica in caso di ulteriori piogge", dicono i consiglieri di minoranza che con l'interpellanza chiedono all’Amministrazione comunale e all’Assessore competente "se l’Amministrazione sia a conoscenza dello stato di inefficienza dei pozzi a perdere; se siano stati effettuati o programmati sopralluoghi tecnici; per quali motivi non si sia ancora intervenuti con la necessaria pulizia e manutenzione; entro quali tempi urgenti si intenda procedere al ripristino della piena funzionalità; se si voglia finalmente avviare un programma di manutenzione periodica delle infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche, al fine di prevenire il ripetersi di situazioni analoghe".
"Si tratta di un problema concreto e segnalato da tempo dai cittadini che richiede interventi immediati e una programmazione seria della manutenzione, per garantire sicurezza e decoro urbano" – dichiarano i consiglieri di SiAmo Camporosso – "Auspichiamo che dal consiglio comunale del 22 dicembre arrivino risposte chiare e tempi certi, mettendo al primo posto la tutela dei cittadini e del territorio".