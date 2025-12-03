12ª Edizione del Corso Obbligatorio 2026 per Amministratori di Condominio – Confaico Imperia

La Confederazione provinciale degli amministratori di condominio e di immobili (CONFAICO Imperia), parte del sistema Confesercenti Imperia, si conferma un attore chiave nella promozione della professionalità e della formazione nel settore immobiliare, bilanciando l'adempimento normativo con la visione di un futuro professionale qualificato e moderno , anche grazie al Presidente di CONFAICO, Avv. Giuseppe Acquarone, ed al supporto di Federpubblicità guidata dal Presidente Francesco Belgrano (esperto di intelligenza artificiale).

Formazione d'eccellenza e aggiornamento obbligatorio (D.M. 140/14)

Coerentemente con la propria missione di garantire formazione d’eccellenza, CONFAICO Imperia annuncia l'avvio della 12° edizione del “ Corso di aggiornamento obbligatorio per amministratori di condominio ”, che avrà inizio il giorno martedì 09 dicembre 2025 , dalle ore 17:30 alle ore 20:30 .

Il corso è essenziale per adempiere all'obbligo formativo annuale previsto dal Decreto Ministeriale 140/2014 (D.M. 140/14).

Si ricorda che la mancata acquisizione di questa certificazione (15 ore documentabili) può comportare la decadenza dall'incarico e l'esposizione a richieste di risarcimento danni. Il percorso formativo, strutturato in 15 ore diluite nei prossimi mesi, fornirà un aggiornamento continuo e tempestivo sulle:

· Novità fiscali (immobili e incentivi);

· Aggiornamenti urbanistici (vigenti e di prossima attuazione);

· Evoluzioni giurisprudenziali sui temi di maggior interesse per gli Amministratori condominiali e aggiornamenti su sentenze recenti (orientamenti 2025/2026);

· Importanti novità del comparto digitale e dell’intelligenza artificiale.

L’Associazione, fondata nel dicembre 2021 e guidata dal Presidente, Avv. Giuseppe Acquarone e dal Vicepresidente, Ing. Gian Luigi Petrini, ha registrato un forte incremento di iscritti, segnale della necessità di fare rete in un periodo complesso.

Le lezioni dalle ore 17.30 alle ore 20.30 avverranno nelle seguenti date:

· 09 e 16 dicembre 2025

· 13, 20 e 27 gennaio 2026;

· 03 febbraio 2026.

Il programma è ideato dal Responsabile Scientifico, Avv. Giuseppe Acquarone e gli incontri di aggiornamento sono tenuti, ormai da 12 anni, da Professionisti di rilevante esperienza e preparazione, ed ha un approccio multidisciplinare, anche in collaborazione con Federpubblicità e il relativo Presidente provinciale Francesco Belgrano, i quali daranno un importante contributo sul ruolo innovativo nel campo digitale e dell’intelligenza artificiale, che stanno divenendo strumenti di assistenza all’Amministratore Condominiale nello svolgimento delle proprie funzioni e nella semplificazione e automatizzazione delle attività.

La sede operativa provinciale è in via Bonfante, 29 ad Imperia.

I riferimenti per ogni evenienza e per iscriversi all’associazione sono:

· cescot.imperia@catliguria.it;

· 0183 720040.