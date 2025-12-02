 / Attualità

Attualità | 02 dicembre 2025, 07:05

Sanremo, approvata la prima variante ai lavori di restauro dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Cesare Battisti

La variante, si è resa necessaria a seguito di condizioni impreviste emerse durante il cantiere e delle prescrizioni della Soprintendenza

Sanremo, approvata la prima variante ai lavori di restauro dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Cesare Battisti

Il Comune di Sanremo ha approvato la prima perizia di variante riguardante i lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro dell’edificio dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Cesare Battisti, immobile dichiarato di interesse storico-artistico dal Ministero per i Beni Culturali. La variante, si è resa necessaria a seguito di condizioni impreviste emerse durante il cantiere e delle prescrizioni della Soprintendenza, che ha rilasciato la nuova autorizzazione il 23 luglio scorso.

L’aggiornamento progettuale introduce alcune lavorazioni supplementari, indispensabili per adeguare l’intervento allo stato effettivo dell’edificio e per impiegare materiali non previsti nel progetto originario. L’importo della variante ammonta a 472.303,52 euro (al netto del ribasso), di cui 393.869,07 € per lavori, 78.434,45 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’incremento netto di spesa è pari a 38.342,00 euro (42.176,20 € IVA compresa). La somma è coperta interamente dal ribasso d’asta, quindi non comporta aumenti di spesa sul quadro economico complessivo dell’intervento.

L’esecuzione della variante è affidata all’RTI formata da Comitel e Teknoservice, già aggiudicatario del contratto d’appalto stipulato nel novembre 2024. Le imprese hanno confermato la disponibilità a realizzare le nuove opere alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi previsti nell’atto di sottomissione. Il progetto rientra nel più ampio percorso di recupero e valorizzazione dell’ex stazione, destinata a diventare un nuovo spazio al servizio del territorio e del turismo cittadino. L’intervento è finanziato nell’ambito del Bilancio 2025–2027 sul capitolo “Manutenzione straordinaria immobile ex stazione ferroviaria – Infopoint turistico primo lotto”.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium