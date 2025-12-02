Sanremo, approvata la prima variante ai lavori di restauro dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Cesare Battisti

Il Comune di Sanremo ha approvato la prima perizia di variante riguardante i lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro dell’edificio dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Cesare Battisti, immobile dichiarato di interesse storico-artistico dal Ministero per i Beni Culturali. La variante, si è resa necessaria a seguito di condizioni impreviste emerse durante il cantiere e delle prescrizioni della Soprintendenza, che ha rilasciato la nuova autorizzazione il 23 luglio scorso.

L’aggiornamento progettuale introduce alcune lavorazioni supplementari, indispensabili per adeguare l’intervento allo stato effettivo dell’edificio e per impiegare materiali non previsti nel progetto originario. L’importo della variante ammonta a 472.303,52 euro (al netto del ribasso), di cui 393.869,07 € per lavori, 78.434,45 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’incremento netto di spesa è pari a 38.342,00 euro (42.176,20 € IVA compresa). La somma è coperta interamente dal ribasso d’asta, quindi non comporta aumenti di spesa sul quadro economico complessivo dell’intervento.

L’esecuzione della variante è affidata all’RTI formata da Comitel e Teknoservice, già aggiudicatario del contratto d’appalto stipulato nel novembre 2024. Le imprese hanno confermato la disponibilità a realizzare le nuove opere alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi previsti nell’atto di sottomissione. Il progetto rientra nel più ampio percorso di recupero e valorizzazione dell’ex stazione, destinata a diventare un nuovo spazio al servizio del territorio e del turismo cittadino. L’intervento è finanziato nell’ambito del Bilancio 2025–2027 sul capitolo “Manutenzione straordinaria immobile ex stazione ferroviaria – Infopoint turistico primo lotto”.