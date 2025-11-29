Lions Club Arma e Taggia, serata dedicata ai giovani e alla Chiesa tra dialogo e tradizioni (foto)

Si è svolta nei giorni scorsi la Serata Meeting e Assemblea Soci del Lions Club Arma e Taggia dal tema 'La Valle Argentina: ricchezze ambientali e culturali come valori e risorse per un futuro sostenibile' e dedicata al rapporto tra i giovani e la Chiesa con ospiti d'onore i tre Parroci della comunità di Taggia per le Parrocchie dei Santi Francesco Saverio e Paola Romana di Levà, San Giuseppe e Sant'Antonio di Arma e dei Santi Giacomo e Filippo di Taggia.



"Alla presenza dei soci Lions - si spiega nel comunicato -, Don Alessio Antonelli, Parroco della Chiesa di Arma ha relazionato ai presenti la propria esperienza nel rapporto tra i giovani e la Chiesa il tutto volto soprattutto ad indicare ciò che scaturisce, dal raffronto dei giovani con la realtà della Chiesa, soprattutto in età adolescenziale.

La relazione di Don Alessio è stata l'incipit per un interessante dibattito sull'argomento con i soci e simpatizzanti Lions presenti, il tutto rafforzato anche dalle esposizioni dei Parroci delle altre due parrocchie, Don Martin Loza Perez della Parrocchia di Levà e Don Filippo Pirondini della Parrocchia di Taggia, che a loro volta hanno portato la loro esperienza su questo importante argomento, che molte volte risulta essere controverso e che evidenzia il sempre difficile rapporto tra le generazioni, purtroppo in questi tempi anche eccessivamente esasperati dal contrastante rapporto dei giovani e meno giovani con lo strumento dei social.

Questo incontro inserito nella serata Meeting del Club di Arma di Taggia è il secondo tra quelli programmati dall’attuale presidenza di Salvatore Taffari, dove il punto focale è il progetto educativo che il Club sta realizzando in questo anno sociale nelle Scuole Secondarie di Primo Grado con tema 'La Valle Argentina: ricchezze ambientali e culturali come valori e risorse per un futuro sostenibile'.

Folta presenza di autorità Lions alla Serata, Erika De Maria Presidente della Zona IV B del Distretto 108 Ia3, Maria Patrizia Regis Segretaria della IV Circoscrizione del Distretto 108 Ia3, Costantino Dinielli Presidente del Lions Club Sanremo Ufficiali d'Italia Alpi Marittime, Giovanni Ostanel Presidente del Lions Club Sanremo Matutia, Laura Cristiani Segretaria del Lions Club Sanremo Ufficiali d'Italia Alpi Marittime, Marina Condrò Cerimoniera del Lions Club Ventimiglia e per il Comune di Taggia l'Assessore al Turismo Barbara Dumarte.

La presenza, oltre ai soci del Club di Arma di Taggia, anche delle rappresentanze di parte degli altri Club del nostro territorio, permette di rafforzare il messaggio e la funzionalità di questa tipologia di serate, ovvero il potere del dialogo che non deve mai essere dato per scontato ma sempre posto in discussione".

