Sanremo: domenica prossima a San Romolo la commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista

Domenica prossima alle 10.30, a San Romolo si terrà la commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista avvenuto il 15 novembre 1944, durante uno dei più drammatici rastrellamenti subiti dalla città. L’iniziativa è promossa dalla Sezione ANPI “G. Cristiano Pesavento”.

Il programma prevede una prima sosta a San Giacomo, presso la lapide dedicata ai tre giovani brutalmente assassinati dai nazifascisti il 24 novembre 1944, i cui corpi furono lì abbandonati. Successivamente, alle 10.30, verrà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Romolo. Al termine della funzione si svolgerà la commemorazione ufficiale davanti alla lapide che ricorda i Caduti.

Dopo l’intervento di un rappresentante dell’amministrazione comunale, l’orazione ufficiale sarà affidata alla dottoressa Claudia Manti, consigliera del Direttivo della sezione ANPI “G. Cristiano Pesavento”. Un momento di memoria e riflessione, nel segno dei valori della Costituzione, per ricordare le vittime e ribadire l’importanza di non dimenticare.