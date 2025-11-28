Ritrovare autostima, femminilità e libertà interiore: a Ventimiglia workshop gratuito dedicato alle donne (Foto)

Un pomeriggio dedicato alle donne che desiderano ritrovare autostima, femminilità e libertà interiore. Domani pomeriggio, sabato 29 novembre alle 15.30, all'hotel Provenza a Ventimiglia verrà proposto "Meravigliosamente me", un workshop gratuito con Alice Campora, un'analogista ed esperta di crescita personale, Angelina Russo, consulente d'immagine, armocromia e valorizzazione, e Cindy, boho spiritual photographer che trasforma la fotografia in un viaggio interiore.

"E' un percorso che nasce per aiutare le donne su vari aspetti: emozionale, autostima, per sviluppare i propri talenti, l'immagine e lo stile. Non è un semplice workshop ma un viaggio che unisce emozioni, corpo e immagini per riscoprire la donna che si è. Lavorando con tante donne mi sono resa conto la necessità di unire i vari punti e le varie sfaccettature. La bellezza viene da dentro quando ci sentiamo bene con noi stesse. L'idea è creare un percorso trasformativo per le donne che potranno vedere un prima e un dopo, innanzitutto interiore e poi anche nell'immagine e nello stile. E' uno spazio specificatamente dedicato alle donne" - fa sapere Alice Campora, organizzatrice dell'evento e analogista ed esperta di crescita personale - "Durante il pomeriggio verranno usati strumenti pratici ed emozionali per riconnettere le donne con sé stesse, vi saranno ispirazioni preziose su stile e valorizzazione personale e un'esperienza intima, autentica e trasformativa. Al termine è prevista una lotteria finale, una piccola estrazione con premi a sorpresa".

"Farò un discorso di apertura per spiegare cosa farò: qualche piccolo esercizio pratico con lo specchio e sulle ferite emotive, che causano blocco o disequilibrio, e darò qualche strumento per far capire cosa significa lavorare su di sé. Aiuterò le donne a riscoprire la loro vera luce guidandole verso una vita di maggiore armonia e consapevolezza, aiutandole a riconnettersi con il loro potenziale interiore e a ritrovare l'equilibrio energetico ed emozionale" - svela Alice Campora - "Angelina, invece, si concentrerà su stile, armocromia e immagine. Illustrerà il suo percorso con la consulenza d'immagine che nasce per l'amore verso la bellezza autentica, quello che unisce corpo, anima e intenzione. La sua missione è valorizzare l'immagine senza stravolgerla per ritrovare sé stesse. Cindy è una fotografa un po' più spirituale che fa tanti lavori con le donne. Attraverso lo scatto, accompagnerà i presenti a riconoscere la propria vera essenza e a ritrovarsi nelle proprie immagini. La fotografia diventa, infatti, specchio dell'anima, un rituale che unisce autenticità e bellezza interiore. Ogni sessione è un percorso di consapevolezza: non solo foto ma un'esperienza che fa sentire la donna davvero vista".