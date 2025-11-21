 / Attualità

Attualità | 21 novembre 2025, 15:48

Natura e street art, Ventimiglia inaugura il nuovo murales sulla ciclabile Pelagos (Foto)

Un capolavoro realizzato da Alessandro Palladino

Uccelli, animali, pesci, crostacei e vegetazione. E' stato completato il nuovo murales della ciclabile Pelagos, nei pressi dell'Oasi del Nervia, a Ventimiglia che verrà inaugurato ufficialmente domenica 23 novembre alle 10.

Un capolavoro di street art ricco di colori e natura realizzato da Alessandro Palladino e dalla sua squadra su due mura situate vicino al sottopassaggio della ciclopedonale che conduce sul lungomare Varaldo.

Un progetto voluto dall'associazione Ventimiglia Viva e dal comune di Ventimiglia che ha permesso così di riqualificare due muri grigi e, al contempo, sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di salvaguardare e tutelare l'area protetta dell'Oasi del Nervia e il mare.

 

 

Elisa Colli

