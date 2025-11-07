 / Attualità

Attualità | 07 novembre 2025, 15:11

Natura e street art, a Ventimiglia spunta un nuovo murales (Foto)

In fase di realizzazione lungo il sottopassaggio della ciclabile Pelagos di fronte al murales sull'Oasi del Nervia

Squali, pesci, delfini, crostacei, meduse e una tartaruga. A Ventimiglia spunta un nuovo murales proprio di fronte a quello sull'Oasi del Nervia realizzato nei mesi scorsi.

Un capolavoro di colori e natura in fase di realizzazione su un muro situato lungo il sottopassaggio della ciclabile Pelagos che conduce sul lungomare Varaldo.

Un progetto che ha permesso di riqualificare così, oltre a un muro grigio, anche il sottopassaggio situato vicino all'Oasi del Nervia. Un'opera di street art che contribuisce, con la sua bellezza, anche a sensibilizzare i cittadini, grandi e piccini, su quanto sia importante tutelare gli animali, la vegetazione e il mare.

Elisa Colli

