Fauna dell’Oasi del Nervia, Ventimiglia inaugura il murales sulla ciclabile Pelagos (Foto)

"Ridisegnato un angolo di città in via di sviluppo e riqualificazione", dice il sindaco Di Muro

Uccelli, animali, pesci e crostacei. Ventimiglia inaugura il murales sulla ciclabile Pelagos, nei pressi dell'Oasi del Nervia vicino al sottopassaggio che conduce sul lungomare Varaldo. La cerimonia si è svolta ieri alla presenza di autorità civili, di Natura Intemelia e degli artisti che hanno realizzato il capolavoro di street art ricco di colori e natura, Alessandro Palladino e Claudio Squillace.

Un progetto reso possibile grazio al supporto dell'associazione Ventimiglia Viva e del comune di Ventimiglia che ha permesso così di riqualificare due muri grigi e, al contempo, sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di salvaguardare e tutelare l'area protetta dell'Oasi del Nervia e il mare.

"Una bella giornata di festa e di vivacità: un ringraziamento speciale ad Alessandro Palladino e ai ragazzi di Ventimiglia Viva che si sono dedicati a ridisegnare un angolo di città in via di sviluppo e riqualificazione" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Grazie alla collaborazione con Natura Intemelia sono stati scelti elementi ispirati alla fauna presente nell’area dell’Oasi del Nervia, da conoscere e approfondire. Questi bellissimi murales vi aspettano all’imbocco dell’area Campasso: andate a scoprirli!".

Elisa Colli

