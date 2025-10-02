Natura e street art, a Ventimiglia spunta un murales sull'Oasi del Nervia (Foto)

Uccelli, animali e vegetazione. A Ventimiglia spunta un murales sull'Oasi del Nervia.

Un capolavoro di colori e natura realizzato da Alessandro Palladino e dalla sua squadra su un muro situato lungo il sottopassaggio della ciclabile Pelagos che conduce sul lungomare Varaldo.

Un progetto voluto dall'associazione Ventimiglia Viva e dal comune di Ventimiglia che ha permesso di riqualificare così un muro grigio e dato, al contempo, visibilità all'Oasi del Nervia. Un'opera di street art che contribuisce, con la sua bellezza, a sensibilizzare i cittadini su quanto sia importante tutelate l'area protetta, gioiello naturalistico e fiore all'occhiello dell'ecoturismo del comprensorio intemelio.